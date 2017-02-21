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15:46 (мск), источник: Известия.Ру

«Город, достойный поклонения»: как Севастополь получил свое имя

Кто населял эту территорию и как развивалась ее история от Древней Греции до современной России.

Источник: РИА "Новости"

Люди живут на территории Севастополя более двух тысячелетий, однако свое нынешнее имя город на побережье Черного моря носит сравнительно недавно. Смена названия произошла по инициативе Екатерины II, во время правления которой Крымский полуостров стал частью Российской империи. Случилось это 21 февраля 1784 года, когда и начинается новая история полуострова.

От Херсонеса до Севастополя

Развалины древнего города Херсонеса | Источник: РИА "Новости"

В античности эти земли населяли жители греческого города Херсонес. Поселение пережило нашествие готов и гуннов, восстания и дворцовые перевороты.

Землю несколько раз завоевывали, в том числе киевский князь Владимир Святославич, который по легенде принял тут православие.
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До присоединения к России территория нынешнего Севастополя еще не раз оказывалась во власти разных народов. Среди оккупантов числилась Османская империя, экспансия которой длилась несколько веков, с 1475 по 1774 год. Всё изменилось с приходом Российской империи, которая с помощью Севастополя восстановила выход к Черному морю.

После окончания Русско-турецкой войны в 1774 году Крымское ханство получило независимость, хотя фактически зависело от России, поскольку на его территории располагались наши войска. Ханство прекратило существование лишь в 1783 году, а Крым, Кубань и Приазовье официально вошли в состав Российской империи.

«Белый овраг» и выбор Суворова

Александр Суворов
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Сразу после присоединения Крыма императрица Екатерина II приказала построить в городе военный порт. Задание она поручила капитану Ивану Берсеневу, приплывшему к полуострову на фрегате «Осторожный». После осмотра всей бухты он сделал выбор в пользу небольшого поселения Ахтиар.

Городок был расположен неподалеку от разрушенного Херсонеса. Рядом с ним располагалась маленькая крымско-татарская деревня Ак-Яр, в честь которой поселение получило свое имя. Переводилось это название как «белый овраг». Именно в Ахтиаре некоторое время жили русские войска, которые отправил туда Александр Суворов. «Подобной гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном море не найдется, — писал Суворов, — где бы флот лучше сохранен и служащие на оном удобнее и спокойнее помещены быть могли».

Город, достойный поклонения

Григорий Потемкин

Днем основания современного Севастополя считается 14 июня 1783 года. Тогда были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: дом, в котором жил командующий эскадрой контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи, кузница, часовня и пристань.

Руководил поселением будущий создатель Черноморского военного флота и его первый главнокомандующий Григорий Потемкин. Туда его отправила Екатерина II. Она же 10 февраля 1784 года подписала указ, согласно которому город получил новое имя — Севастополь.

Название переводилось как «город, достойный поклонения». Титул «август» по-гречески звучал как «севастос», поэтому его часто называли еще августейшим городом или императорским. Многие исследователи связывают греческое имя Севастополя с грандиозными планами Екатерины II. Согласно этой версии, Россия намеревалась создать на Черноморском побережье новую империю, которая полностью подчинялась бы Российской. В Севастополе они видели столицу, в которой был бы размещен дворец главы государства.

Существует еще одна, не менее интересная, история названия. Впервые полуострову дали имя Севастополь в античные времена, когда Цезарь подарил Херсонесу свободу.

Тогда император Рима Октавиан Август назвал город в честь себя — Севастополем. Но название не прижилось, и поселению вернули старое имя.

Таким образом Екатерина II решила дать столице новой империи второе название Херсонеса, поскольку Херсоном в 1778 году именовали другой город.

Когда к власти пришел Павел I, Севастополь вновь поменял свое имя. Император подписал указ, в соответствии с которым город начали называть Ахтиаром. Так он просуществовал 29 лет, пока в 1826 году сенат не вернул Севастополю его греческое имя.

До наших дней

Кадр из фильма "Битва за Севастополь"

Севастополь пережил несколько крупных битв: от Крымской войны, которую Гюго сравнивал с осадой Трои, до гражданских столкновений в период Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

В 1954 году наступила новая веха в истории не только Севастополя, но и всего полуострова. 19 февраля состоялась передача Крымской области в состав Украинской ССР. Причины, побудившие Россию на этот шаг, до сих пор остаются темой для споров.
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В марте 2014-го в ходе крымской речи Владимир Путин назвал инициатором передачи земель Никиту Хрущева, добавив, что таким образом первый секретарь ЦК КПСС пытался заручиться «поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы». Среди других возможных причин — строительство Северо-Крымского водоканала, послевоенная разруха и ухудшившаяся экономическая обстановка в связи с нехваткой рабочей силы.

Крым и Севастополь были возвращены в состав России только в 2014 году. После смены власти на Украине в городах прошли крупные пророссийские митинги, которые привели к народному референдуму.

16 марта в Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% населения полуострова, при этом явка составила 83,1%. На следующий день Севастопольский городской совет по итогам референдума попросил российские власти включить город в состав РФ. Договор о присоединении Крыма и Севастополя к России был подписан 18 марта 2014 года. Соглашение было заключено в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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