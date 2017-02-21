«Город, достойный поклонения»: как Севастополь получил свое имя
Кто населял эту территорию и как развивалась ее история от Древней Греции до современной России.
Кто населял эту территорию и как развивалась ее история от Древней Греции до современной России.
Люди живут на территории Севастополя более двух тысячелетий, однако свое нынешнее имя город на побережье Черного моря носит сравнительно недавно. Смена названия произошла по инициативе Екатерины II, во время правления которой Крымский полуостров стал частью Российской империи. Случилось это 21 февраля 1784 года, когда и начинается новая история полуострова.
От Херсонеса до Севастополя
В античности эти земли населяли жители греческого города Херсонес. Поселение пережило нашествие готов и гуннов, восстания и дворцовые перевороты.
Землю несколько раз завоевывали, в том числе киевский князь Владимир Святославич, который по легенде принял тут православие.
До присоединения к России территория нынешнего Севастополя еще не раз оказывалась во власти разных народов. Среди оккупантов числилась Османская империя, экспансия которой длилась несколько веков, с 1475 по 1774 год. Всё изменилось с приходом Российской империи, которая с помощью Севастополя восстановила выход к Черному морю.
После окончания
«Белый овраг» и выбор Суворова
Сразу после присоединения Крыма императрица Екатерина II приказала построить в городе военный порт. Задание она поручила капитану Ивану Берсеневу, приплывшему к полуострову на фрегате «Осторожный». После осмотра всей бухты он сделал выбор в пользу небольшого поселения Ахтиар.
Городок был расположен неподалеку от разрушенного Херсонеса. Рядом с ним располагалась маленькая
Город, достойный поклонения
Днем основания современного Севастополя считается 14 июня 1783 года. Тогда были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: дом, в котором жил командующий эскадрой
Название переводилось как «город, достойный поклонения». Титул «август»
Существует еще одна, не менее интересная, история названия. Впервые полуострову дали имя Севастополь в античные времена, когда Цезарь подарил Херсонесу свободу.
Таким образом Екатерина II решила дать столице новой империи второе название Херсонеса, поскольку Херсоном в 1778 году именовали другой город.
Когда к власти пришел Павел I, Севастополь вновь поменял свое имя. Император подписал указ, в соответствии с которым город начали называть Ахтиаром. Так он просуществовал 29 лет, пока в 1826 году сенат не вернул Севастополю его греческое имя.
До наших дней
Севастополь пережил несколько крупных битв: от Крымской войны, которую Гюго сравнивал с осадой Трои, до гражданских столкновений в период Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.
В марте 2014-го в ходе крымской речи Владимир Путин назвал инициатором передачи земель Никиту Хрущева, добавив, что таким образом первый секретарь ЦК КПСС пытался заручиться «поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы». Среди других возможных причин — строительство
Крым и Севастополь были возвращены в состав России только в 2014 году. После смены власти на Украине в городах прошли крупные пророссийские митинги, которые привели к народному референдуму.
16 марта в Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% населения полуострова, при этом явка составила 83,1%. На следующий день Севастопольский городской совет по итогам референдума попросил российские власти включить город в состав РФ. Договор о присоединении Крыма и Севастополя к России был подписан 18 марта 2014 года. Соглашение было заключено в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.