В Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Продажу спиртного и напитков в стеклянной таре в Москве ограничат в четверг, в День защитника Отечества, сообщает во вторник сайт столичной мэрии.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Продажу спиртного и напитков в стеклянной таре в Москве ограничат в четверг, в День защитника Отечества, сообщает во вторник сайт столичной мэрии.
«В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Кроме того, под временные ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», — говорится в сообщении.
«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — отметил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.