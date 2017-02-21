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08:21 (мск), источник: Интерфакс

В Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Продажу спиртного и напитков в стеклянной таре в Москве ограничат в четверг, в День защитника Отечества, сообщает во вторник сайт столичной мэрии.

Источник: Reuters

«В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Кроме того, под временные ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запреты коснутся как самих мест массовых гуляний, так и магазинов, расположенных рядом.

«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — отметил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

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