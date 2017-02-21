В Тольятти продолжится строительство транспортной развязки на трассе М-5
На время строительства транспортной развязки на 974 км часть транзитного грузового транспорта будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.
На время строительства транспортной развязки на 974 км часть транзитного грузового транспорта будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.
Завершение строительства транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал», которое ведется с 2014 года, запланировано на IV квартал 2018 года, сообщает правительство Самарской области.
Финансирование строительства осуществляется по Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 “Урал”», предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».
Общий объем финансирования составляет почти семь миллиардов рублей. В 2017 году будут выделены 2, 3 млрд рублей.
Заказчик строительства — ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга” Федерального дорожного агентства», подрядчик — АО «Волгомост».
Уже выкуплены в федеральную собственность практически все земельные участки и выполнены подготовительные работы. В этом году построят две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта, а также начнется строительство опор и подпорных стенок путепровода.
В настоящее время прорабатывается схема временной организации дорожного движения, аналогичная примененной в период с 2001 по 2004 годы, когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.
Кроме того, в 2017 году будет проводиться ремонт участка трассы М-5 «Урал» км 943 — км 971 (плотина Жигулевской ГЭС и подъезды к ней). Стоимость работ составит 228 миллионов рублей. Планируется замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции, деформационные швы заменят на более современные. Также отремонтируют подъезды к плотине. Дорога получит покрытие из