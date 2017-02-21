В Омске обнаружили стеклоотмывающую жидкость с ядовитым метанолом

В Омске обнаружили продукцию, которая содержит метанол. С таким заявлением выступило управление Роспотребнадзора по Омской области. Напомним, что именно метанол содержался в косметическом средстве «Боярышник», которым массово отравились несколько десятков жителей Иркутска.

Метанол выявили в стеклоотмывающей жидкости «Полярная звезда», которую продавали в ООО «Русшина-Инвест». На упаковке имелась надпись: «Не содержит метанол». Однако в пробах было обнаружено более 0,5% метанола.

Изготовителем сомнительной жидкости является ООО «Автолайн» из Москвы. Состав и срок годности на упаковке продукта не указаны.

Виктория Задиро, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Омской области:

— Использование продукции, содержащей повышенный уровень метанола, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека. Даже в незначительных концентрациях, например, при испарении со стекла автомобиля, метанол обладает способностью накапливаться в организме и крайне негативно воздействовать на зрение, двигательную и нервную системы человека. Попадание внутрь всего 5−10 мл метанола приводит к тяжелому отравлению, а 30 мл — к смертельному исходу.

Омское управление Роспотребнадзора арестовало продукцию и направило информацию производителю в Москву, а также в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор просит автомобилистов, которые купили незамерзающую стеклоотмывающую жидкость «Полярная звезда», вернуть её обратно в магазины «Русшина-Инвест». Торговые точки предприятия находятся в домах № 3 В по улице Панфилова, № 12 по улице Стальского, № 70А по улице 12 Декабря, № 116 по улице 10 лет Октября, № 1/1 по улице Заводской, № 67/1 по проспекту Мира.