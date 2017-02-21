Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край»
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край», посвященном Году экологии в России.
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край», посвященном Году экологии в России.
Организатор конкурса — Центр содействия занятости молодежи Уфы.
Цель «Медового края» — показать красоту Башкортостана, обратить внимание на необходимость ее сохранения, рассказать о проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира.
Конкурс дает шанс
20 марта, во Всемирный День Земли, по итогам фотоконкурса будет организована специальная выставка, на которой все жители и гости города смогут увидеть работы участников и поздравить победителей конкурса.
Участвовать в конкурсе «Медовый край» могут все представители трудящейся молодежи Уфы в возрасте от 18 до 30 лет.
Заявки принимаются до 16 марта.
Подробная информация — на сайте администрации Уфы.