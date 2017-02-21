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10:09 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивосток ненадолго пришла ясная погода и потепление

Ближайшей ночью будет морозно.

Источник: VLADNEWS

Начало рабочей недели было холодным и ветреным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру. В понедельник в некоторых районах края продолжал идти небольшой снег, который сопровождался сильным ветром.

Прошедшая ночь была умеренно морозной.

Вчерашнее утро жителей Владивостока встретило штормовой погодой: мороз -14 °С, метель, порывы северного ветра достигали 23−25 м/с, занесенные дороги. Но уже к середине дня сильный ветер разогнал облака, снег прекратился, и засияло солнце, но столбики термометров не поднялись -9 °С.

Сегодня, 21 февраля, погодные условия на юге Дальневосточного региона определяет отрог антициклона, который смещается с районов Китая на акваторию Желтого моря. Погода устойчивая. В Приморье солнечно. Идет интенсивный прогрев воздуха — во второй половине дня столбики термометров достигнут отметок −3…−9 °С, в южных районах около 0 °C.

Во Владивостоке сегодня ясно, ветер северный умеренный до сильного, максимальная температура воздуха −3…−5 °С.

Ближайшей ночью над Приморьем сохранится поле повышенного атмосферного давления. Морозно. В континентальных районах −12…−20 °С, в горных районах до -28 °С, на побережье −3…−8 °С.

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