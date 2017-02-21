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09:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальневосточные военные готовятся как следует пошуметь

Военнослужащие подразделения ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Хабаровском крае, провели успешную тренировку нештатного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) по запуску праздничного салюта. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

Артиллеристы отработали вопросы слаженности действий номеров расчетов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов во время салюта в честь Дня защитника Отечества. В тренировке приняли участие самые достойные и опытные военнослужащие, которые удостоились права провести салют в столице дальнего Востока — Хабаровске. В мероприятии приняли участие около 100 человек и более 30 единиц техники.

Праздничный салют в Хабаровске состоится 23 февраля в 21:00 по местному времени на набережной стадиона имени В. И. Ленина. Праздничные залпы в Восточном военном округе прогремят также в Чите, Улан-Удэ, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске.

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