Погода на сегодня: в Украине ожидаются дожди со снегом, температура до +6

Согласно прогнозу украинских синоптиков, сегодня на востоке страны ожидается дождь или дождь со снегом, днем температура воздуха составит от +2 до +5, ночью столбики термометра опустятся до -1.

В западных регионах страны сегодня ожидается дождь или дождь со снегом, дневная температура от +2 до +6, ночью до -1.

На севере Украины будет дождь и дождь со снегом, днем от +1 до +4, ночью до -3.

В центральных регионах Украины также будет дождь со снегом, днем от +2 до +4, ночью до -2.

На юге страны ожидаются дожди, днем от +2 до +6, ночью до -1.

В Киеве сегодня ожидается дождь со снегом, температура днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3.