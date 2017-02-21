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09:35 (мск), источник: РБК - Украина

Погода на сегодня: в Украине ожидаются дожди со снегом, температура до +6

Погода на сегодня: 21 февраля 2017 года по всей территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, температура днем будет колебаться о -1 до +6. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Reuters

Согласно прогнозу украинских синоптиков, сегодня на востоке страны ожидается дождь или дождь со снегом, днем температура воздуха составит от +2 до +5, ночью столбики термометра опустятся до -1.

В западных регионах страны сегодня ожидается дождь или дождь со снегом, дневная температура от +2 до +6, ночью до -1.

На севере Украины будет дождь и дождь со снегом, днем от +1 до +4, ночью до -3.

В центральных регионах Украины также будет дождь со снегом, днем от +2 до +4, ночью до -2.

На юге страны ожидаются дожди, днем от +2 до +6, ночью до -1.

В Киеве сегодня ожидается дождь со снегом, температура днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3.

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