Австралийская официантка прославилась в соцсетях, «сразившись» с вараном

В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.

«Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан», — рассказала Самиа Лила.

Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже забралась на стул от страха.

«Я не испугалась, я люблю пресмыкающихся…», — сказала Самиа Лила.

Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествия этим летом.

Видеоролик с бесстрашной девушкой появился на странице ресторана в Facebook и с воскресенья набрал более 280 тысяч просмотров.