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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Австралийская официантка прославилась в соцсетях, «сразившись» с вараном

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официантка Самиа Лила из ресторана в Новом Южном Уэльсе в Австралии стала звездой соцсетей, после того как вытащила варана за хвост из заведения, сообщает местный новостной портал Bega District News.

В минувшие выходные посетители ресторана увидели большую ящерицу, ползущую по полу. Затем пресмыкающееся залезло под один из столиков.

«Я посмотрела на нее и сначала подумала, что это собака. Но потом я поняла, что это варан», — рассказала Самиа Лила.

Девушка не растерялась, схватила ящерицу за хвост и потащила ее к выходу. При этом одна из посетительниц даже забралась на стул от страха.

«Я не испугалась, я люблю пресмыкающихся…», — сказала Самиа Лила.

Девушка приехала из Франции в Австралию в ноябре и собирается продолжить путешествия этим летом.

Видеоролик с бесстрашной девушкой появился на странице ресторана в Facebook и с воскресенья набрал более 280 тысяч просмотров.

Комментарии
1
Кирия Дьячкова
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