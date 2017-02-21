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09:57 (мск), источник: ИА REGNUM

На Среднем Урале началась проверка организации отлова бездомных собак

Надзорные органы проверят муниципалитеты и организации, осуществляющие отлов бездомных животных.

На Среднем Урале надзорные органы организуют проверку исполнения законодательства при организации отлова безнадзорных собак и кошек, а также содержании домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Будет проведена проверка муниципалитетов, управлений и департаментов, непосредственно занимающихся организацией и учётом отлова безнадзорных домашних животных, а также хозяйствующих субъектов, имеющих контракты на осуществление данного вида деятельности. Также будет дана правовая оценка принимаемым решениям органами дознания и следственными органами в случае обращений граждан о фактах жестокого обращения с животными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Урале за последнее время неоднократно происходили чрезвычайные происшествия, связанные с нападениями бродячих и безнадзорных собак на людей. Так, в начале февраля стало известно о двух случаях нападения в Нижнем Тагиле.

По данным местных изданий, нападения происходят в районе улицы Карла Либкнехта. Бездомные псы атаковали женщину с маленьким ребенком, они укусили малыша за одежду и сильно его напугали. Аналогичный случай произошёл там же с пятиклассницей, которая возвращалась из школы домой. К счастью в результате обоих инцидентов никто не пострадал. По данным фактам проводится доследственная проверка.

Другой трагический случай, который потряс всю Свердловскую область, произошёл в Таборинском районе 5 февраля. На детской площадке было найдено растерзанное собаками тело семилетней девочки. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело, а сыщикам вскоре удалось установить и задержать владельцев собак, которые оставили животных без надзора, в результате чего и произошла трагедия.

Не лучше обстоит ситуация и в других регионах Урала. Так, в Парковом районе Челябинска нападению собак подверглась девушка, которая возвращалась домой. Стая собак набросилась и покусала молодую женщину, в результате ей пришлось обратиться за медицинской помощью и пройти курс уколов.

Аналогичные эпизоды с бездомными собаками происходили ранее и в других районах Челябинска. Так 10 декабря 2016 года в Металлургическом районе женщина «отбила» у своры собак двух малолетних девочек. Дети попали в эпицентр дерущихся дворняг. Проходящая мимо жительница района ЧМЗ вывела детей, едва не пострадав от обезумевшей стаи. Примерно в то же время жители Советского района Челябинска подвергались нападению стаи собак. Животные едва не покусали семилетнюю девочку, которая возвращалась из школы домой.

Примерно в то же время произошёл инцидент в Югре. В Нижневартовске 16 декабря 2016 года три собаки напали на первоклассника, которого спас девятиклассник, прикрыв ребёнка своим телом. Мальчишки начали кричать, и на помощь подоспели взрослые, которые отогнали животных лопатами. В результате ЧП первоклассник пострадал и был госпитализирован.

Ещё один ужасающий случай произошёл совсем недавно в Кунгуре Пермского края. ЧП случилось в самом начале февраля. Бойцовая собака набросилась на пятилетнего мальчика и отгрызла ему ушные раковины, а также нанесла многочисленные травмы лица. Отметим, что инцидент произошёл в квартире, так как отчим малыша завёл бойцовую собаку, и хотя она содержалась в отдельной комнате, но ребёнку удалось пробраться к ней. По данному факту также проводится проверка.

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