В Крыму до +8, дождь и сильный ветер

Так, согласно прогнозам, в Крыму дневная температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, в некоторых регионах ожидается дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 17 метров в секунду.

В Севастополе во вторник воздух прогреется до +5…+7. Также ожидается дождь. Ветер — южный, с порывами до 17 метров в секунду.