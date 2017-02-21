В Крыму до +8, дождь и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). Во вторник, 21 февраля, крымские синоптики прогнозируют на полуострове дождь и плюсовую температуру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости (Крым). Во вторник, 21 февраля, крымские синоптики прогнозируют на полуострове дождь и плюсовую температуру.
Так, согласно прогнозам, в Крыму дневная температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, в некоторых регионах ожидается дождь. Ветер будет дуть с
В Севастополе во вторник воздух прогреется до +5…+7. Также ожидается дождь. Ветер — южный, с порывами до 17 метров в секунду.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на