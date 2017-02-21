Ялту готовят к высокому курортному сезону

В Ялте начали готовиться к высокому курортному сезону. В ближайшем будущем власти города разработают план подготовительных работ, передают Аргументы Недели — Крым.

По словам главы администрации Ялты Андрея Ростенко, согласно постановлению Совета министров Республики Крым, в ближайшее время будет разработан план подготовки к курортному сезону, но работа проводится уже давно.

«Мы начали подготовку к высокому курортному сезону еще в прошлом году. Стараемся сделать все, чтобы туристы остались довольны качеством отдыха и вернулись к нам опять», — сообщил Ростенко.

Он сообщил, что были увеличены возможности финансирования на проведение ремонта дорог, улучшения качества нанесения разметки, благоустройства придомовых территорий и внутридворовых проездов. Так, на перечисленные цели выделено порядка 20 миллионов рублей из местного бюджета.

Помимо этого, разрабатывается проект расширения дорог и устройства парковок. Особое внимание Ростенко уделил событийному туризму. Он считает, что реализация новых проектов и совершенствование старых привлекут новых туристов.