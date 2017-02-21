Калининградка, переплывшая Босфор, вновь заявит о себе

Участие в дисциплине плавание примет и калининградка Наталья Алещенко, четырёхкратная чемпионка Европы по плаванию среди ветеранов, многократная рекордсменка и чемпионка России. Спортсменка побывала в гостях у программы «Доброе утро, Калининград» на канале Россия 24.

Наталья Алещенко в 2011 году стала первой российской женщиной, переплывшей Босфор и завоевавшей золотую медаль. За семь лет до этого она уже путешествовала в плавь из Европы в Азию.

— Мы поехали на Босфор в 2003 году стихийно, не заявившись. Пришли в олимпийский комитет, и они разрешили нам, двум россиянам проплыть. Наша страна тогда была представлена впервые.

Всемирные игры мастерс проходят каждые четыре года по аналогии с Олимпийскими Играми. В последний раз Игры для ветеранов прошли в Турине в 2013 году. В соревнованиях, помимо плавания, будут представлены другие дисциплины.

Путь до Новой Зеландии для нашей делегации займет около 30 часов на самолете. Первый старт для Натальи Алещенко начнется уже 21 апреля. Заплывы пройдут в бассейне и океане.

Кроме того, Наталья примет участие в Чемпионате мира мастерс по плаванию, который пройдёт в августе в столице Венгрии Будапеште.