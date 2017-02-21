Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Российская компания заключила контракт на $1млрд с Ираном
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
11:32 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградка, переплывшая Босфор, вновь заявит о себе

В апреле этого года в Новой Зеландии пройдут Всемирные игры мастерс (среди ветеранов).

Участие в дисциплине плавание примет и калининградка Наталья Алещенко, четырёхкратная чемпионка Европы по плаванию среди ветеранов, многократная рекордсменка и чемпионка России. Спортсменка побывала в гостях у программы «Доброе утро, Калининград» на канале Россия 24.

Наталья Алещенко в 2011 году стала первой российской женщиной, переплывшей Босфор и завоевавшей золотую медаль. За семь лет до этого она уже путешествовала в плавь из Европы в Азию.

— Мы поехали на Босфор в 2003 году стихийно, не заявившись. Пришли в олимпийский комитет, и они разрешили нам, двум россиянам проплыть. Наша страна тогда была представлена впервые.

Всемирные игры мастерс проходят каждые четыре года по аналогии с Олимпийскими Играми. В последний раз Игры для ветеранов прошли в Турине в 2013 году. В соревнованиях, помимо плавания, будут представлены другие дисциплины.

Путь до Новой Зеландии для нашей делегации займет около 30 часов на самолете. Первый старт для Натальи Алещенко начнется уже 21 апреля. Заплывы пройдут в бассейне и океане.

Кроме того, Наталья примет участие в Чемпионате мира мастерс по плаванию, который пройдёт в августе в столице Венгрии Будапеште.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь