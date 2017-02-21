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11:46 (мск), источник: АиФ Иркутск

Слабые метели ожидаются в Приангарье 22 февраля

Прогнозируют порывистый ветер.

Источник: РИА "Новости"

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупреждают жителей Приангарья синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 22 февраля местами по региону пройдет снег. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 14 м/с. Возможны слабые метели.

Ночью столбик термометра опустится до -15, -20 градусов, при прояснении до -25, -30 градусов. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, в пониженных формах рельефа до -10, -15 градусов.

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