Слабые метели ожидаются в Приангарье 22 февраля

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупреждают жителей Приангарья синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 22 февраля местами по региону пройдет снег. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 14 м/с. Возможны слабые метели.

Ночью столбик термометра опустится до -15, -20 градусов, при прояснении до -25, -30 градусов. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, в пониженных формах рельефа до -10, -15 градусов.