УМВД Хабаровска: «Группы смерти» сродни гидре, рубишь одну голову — вырастает другая

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

УМВД Хабаровска сравнило закрытие «групп смерти» с убийством гидры, когда при удалении одного интернет-сообщества возникает несколько других. При этом, несмотря на активную борьбу, органы правопорядка сталкиваются с трудностями при блокировке сайтов пропагандирующих суицид, поскольку сервера, на которых они созданы, расположены за пределами Российской Федерации, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец на заседание гордумы.

21 февраля, на заседании городской думы, со своим докладом публично выступил Александр Прохорец. Начальник УМВД России по Хабаровску рассказал не только о нарастающей опасности со стороны смертельной игры «Беги или умри», но и о печальной тенденции детских суицидов.

— В прошлом году подростками было предпринято четыре попытки суицида. Мы стараемся не допустить развития подобных тенденций. Для профилактики нужно объединять усилия, как представителей образовательных учреждений, так и общественности, — сообщил Александр Прохорец.

Но на заявление начальника УМВД России по Хабаровску тут же ответила депутат Хабаровской городской Думы Ольга Кодина. Она отметила, что куда большего внимания заслуживают так называемые «группы смерти», с которыми некоторые хабаровчане уже успели столкнуться.

— Вы проговорили очень серьезную проблему детских суицидов, но на самом деле ужасов куда больше. Ввиду своих профессиональных обязанностей мы очень глубоко погрузились в проблему так называемых сайтов самоубийств, на которых детей, не побоюсь этого слова, зомбируют. Подростков очень жестко цепляют и не выпускают. Если всё не заканчивается самоубийством, то посещение подобных сайтов может обернуться для ребенка психическим расстройством. Таких случаев, к сожалению, в наших образовательных организациях уже много, — отметила Ольга Кодина.

При этом, депутат хабаровской гордумы сравнила деятельность организаторов «групп смерти» с экстремизмом.

— Подобная деятельность — это самый настоящий экстремизм, направленный против государства. Если ребенок попадает в подобные группы, то его тут же начинают шантажировать различными способами: угрожать жизни родных и близких. Наши учителя уже успели это заметить. Каким образом у нас проводится работа и сколько групп уже закрыто? — поинтересовалась Ольга Кодина.

Александр Прохорец дал ответ незамедлительно. Он отметил, что борьба со смертельно опасными сайтами и группами активно ведется в краевой столице, однако пока говорить о каких-то успехах рано. При этом, начальник УМВД России по Хабаровску сравнил закрытие «групп смерти» с убийством гидры: отрубаешь одну голову, вырастает несколько других.

— К глубокому сожалению, большинство сайтов имеют сервера за пределами Российской Федерации. Поэтому бороться с ними очень трудно. Сайты периодически блокируются, но процедуры их создания достаточно просты. Поэтому борьба с ними напоминает борьбу с гидрой: отрубишь одну голову, вырастают другие. Тоже самое и с сайтами. Закрываешь один, и открываются несколько других. Но мы будем бороться с этой проблемой дальше. Я призываю всех родителей обратить внимание на такую опасную игру как «Синий кит». Нужно находить время для просмотров гаджетов своих детей, а также обращать внимание на их татуировки. Помимо этого необходимо просматривать школьные тетради. Родители должны отрывать подростков от гаджетов и находить им другие увлечения: рисование, моделирование или спортивные секции, — подытожил Александр Прохорец.