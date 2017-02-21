Экс-руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов освобожден от домашнего ареста на подписку о невыезде

Еще 15 февраля решение об изменении меры пресечения для Дымбрылова решил следователь краевого управления ФСБ Сергей Водяненко. Как известно, задержанный 4 апреля 2016 года Дымбрылов заключил 13 июня с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он раскаялся в мошенничестве при ремонте шести помещений возглавляемого им ранее госучреждения, изобличив в этом и бывшего министра информационного развития и связи Прикамья Евгения Балуева.



По словам адвоката Светланы Тарасевич, предполагаемый ранее ущерб от мошенничества в 31,3 млн рублей уменьшен с учетом дополнительных работ на 5 млн рублей.



Еще одно событие, имеющее значение для уголовного расследование, случилось в арбитражном суде Пермского края. КГАУ МФЦ отказалась 20 февраля от иска к теруправлению Росфиннадзора и краевому управлению Федерального казначейства. Ранее это госучреждение просило признать недействительным представление Росфиннадзора, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.