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09:47 (мск), источник: Новости Перми

Экс-руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов освобожден от домашнего ареста на подписку о невыезде

После восьмимесячного пребывания в СИЗО и двухмесячного домашнего ареста бывший глава КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Дмитрий Дымбрылов освобожден под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Новости Перми

Еще 15 февраля решение об изменении меры пресечения для Дымбрылова решил следователь краевого управления ФСБ Сергей Водяненко. Как известно, задержанный 4 апреля 2016 года Дымбрылов заключил 13 июня с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он раскаялся в мошенничестве при ремонте шести помещений возглавляемого им ранее госучреждения, изобличив в этом и бывшего министра информационного развития и связи Прикамья Евгения Балуева.

По словам адвоката Светланы Тарасевич, предполагаемый ранее ущерб от мошенничества в 31,3 млн рублей уменьшен с учетом дополнительных работ на 5 млн рублей.

Еще одно событие, имеющее значение для уголовного расследование, случилось в арбитражном суде Пермского края. КГАУ МФЦ отказалась 20 февраля от иска к теруправлению Росфиннадзора и краевому управлению Федерального казначейства. Ранее это госучреждение просило признать недействительным представление Росфиннадзора, которое послужило основанием для возбуждения уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.

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