Начальник Госавтодорнадзора по Приморью задержан по обвинению в коррупции
Главу управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия Губарева задержали по обвинению в получении крупной взятки, передал «Интерфакс».
Главу управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия Губарева задержали по обвинению в получении крупной взятки, передал «Интерфакс».
«Моему подзащитному во вторник предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказал адвокат обвиняемого Сергей Вертелов.
По его словам, следствие намерено ходатайствовать о заключении Губарева под стражу, однако защита будет настаивать на домашнем аресте или освобождении под залог.
Защитник не стал раскрывать подробности уголовного дела.