Начальник Госавтодорнадзора по Приморью задержан по обвинению в коррупции

«Моему подзащитному во вторник предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказал адвокат обвиняемого Сергей Вертелов.

По его словам, следствие намерено ходатайствовать о заключении Губарева под стражу, однако защита будет настаивать на домашнем аресте или освобождении под залог.

Защитник не стал раскрывать подробности уголовного дела.