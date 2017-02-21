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10:19 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Начальник Госавтодорнадзора по Приморью задержан по обвинению в коррупции

Главу управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия Губарева задержали по обвинению в получении крупной взятки, передал «Интерфакс».

«Моему подзащитному во вторник предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказал адвокат обвиняемого Сергей Вертелов.

По его словам, следствие намерено ходатайствовать о заключении Губарева под стражу, однако защита будет настаивать на домашнем аресте или освобождении под залог.

Защитник не стал раскрывать подробности уголовного дела.

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