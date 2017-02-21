В «Кольцово» таможенники задержали пассажира из Стамбула, который привез 26 килограммов новых мужских вещей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе таможни аэропорта «Кольцово».

«В ходе таможенного контроля в зеленом коридоре сотрудники остановили гражданина РФ, чья сумка оказалась набитой товарами народного потребления. Сомнения у таможенников не осталось после прохождения багажа через рентгеновскую установку. “Изображение на экране монитора было однородным и по свету, и по плотности, так что вывод был очевиден. Перед нами партия товаров народного потребления”, — рассказывает таможенный инспектор, не пропустивший предприимчивого молодого человека. Дело оставалось за малым: необходимо было убедиться, что мужские рубашки, джемперы, жакеты, футболки-поло, перемещаемые в багаже, представляют собой полный размерный ряд», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас товар помещен на склад временного хранения, а пассажир, желавший заработать, ждет окончания административного расследования. Мужчине грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара с конфискацией или без, либо конфискация предметов административного правонарушения.