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10:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк советует дарить медведям канистры

27 февраля отмечается Международный день белого медведя, в этот день белые медведи новосибирского зоопарка им. Р. А. Щило будут принимать подарки, сообщают сотрудники зоопарка в своей группе «ВКонтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский зоопарк советует дарить медведям канистры, сообщают сотрудники зоопарка в своей группе «ВКонтакте».

27 февраля отмечается Международный день белого медведя.

«Кай, Герда и Ростик — всеобщие любимцы. Нашим посетителям как-то хочется выразить эту любовь. Нас часто спрашивают, как это лучше сделать. Мы нашли ответ. Подарите им пластиковые канистры и конусы! Для медведей, живущих в зоопарке, такие игрушки очень полезны. У них даже есть научное название — обогащение среды. Наши гости не раз видели, как любят белые медведи играть с этими нехитрыми пластиковыми штуками», — предложили сотрудники зоопарка.

Напомним, накануне Дня белого медведя, 26 февраля, Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отмечает Масленицу. В этот день пройдут традиционные мероприятия — поедание блинов, народные игры и сжигание чучела Масленицы.

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