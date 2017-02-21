Новосибирский зоопарк советует дарить медведям канистры, сообщают сотрудники зоопарка в своей группе «ВКонтакте».
27 февраля отмечается Международный день белого медведя.
«Кай, Герда и Ростик — всеобщие любимцы. Нашим посетителям как-то хочется выразить эту любовь. Нас часто спрашивают, как это лучше сделать. Мы нашли ответ. Подарите им пластиковые канистры и конусы! Для медведей, живущих в зоопарке, такие игрушки очень полезны. У них даже есть научное название — обогащение среды. Наши гости не раз видели, как любят белые медведи играть с этими нехитрыми пластиковыми штуками», — предложили сотрудники зоопарка.
Напомним, накануне Дня белого медведя, 26 февраля, Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отмечает Масленицу. В этот день пройдут традиционные мероприятия — поедание блинов, народные игры и сжигание чучела Масленицы.