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10:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермские учёные запатентовали новое средство от стафилококка

Новое химическое соединение сможет бороться с опасной инфекцией.

Учёные ПГНИУ получили патент на новое химическое соединение, которое имеет более выраженное бактерицидное действие в отношении золотистого стафилококка, нежели другие препараты. По мнению авторов проекта, новое вещество поможет более эффективно бороться с возбудителем внутрибольничных инфекций.

«Эти вещества могут быть использованы в фармации для разработки новых лекарственных препаратов, обладающих противомикробной активностью. На сегодняшний день мы зафиксировали только противомикробное действие, но не исключены и другие их полезные свойства», — отмечает один из разработчиков, ученый кафедры органической химии ПГНИУ Андрей Масливец.

Учёные намерены участвовать в конкурсе федпрограммы по поддержке стартапов «Старт».

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