В праздники МРЭО ГИБДД будет работать только 25 февраля
В Госавтоинспекции Пермского края сообщили о графике работы отделения на Бульваре Гагарине, 80. МРЭО ГИБДД будет работать в субботу, 25 февраля.
В Госавтоинспекции Пермского края сообщили о графике работы отделения на Бульваре Гагарине, 80. МРЭО ГИБДД будет работать в субботу, 25 февраля.
ГИБДД по Пермскому краю обращает внимание пермяков на режим работы в праздничные дни межрайонного
23, 24, 26 и 27 февраля — ведомство работать не будет с выходными днями. Рабочий день — в субботу, 25 февраля.