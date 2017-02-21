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10:07 (мск), источник: Новости Перми

В праздники МРЭО ГИБДД будет работать только 25 февраля

В Госавтоинспекции Пермского края сообщили о графике работы отделения на Бульваре Гагарине, 80. МРЭО ГИБДД будет работать в субботу, 25 февраля.

Источник: Новости Перми

ГИБДД по Пермскому краю обращает внимание пермяков на режим работы в праздничные дни межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела.

23, 24, 26 и 27 февраля — ведомство работать не будет с выходными днями. Рабочий день — в субботу, 25 февраля.

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