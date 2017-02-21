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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии: 22 февраля — сокращенный рабочий день

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Продолжительность рабочего дня в среду, 22 февраля, сокращается на один час, напоминает Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана.

23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на рабочий день.

Согласно ст. 95 Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

Как сообщало агентство «Башинформ», выходными в связи с праздничными днями в этом году являются 23, 24, 25 и 26 февраля.

На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается.

В Башкирии в 2017 году на дни отдыха приходится 17 праздничных дней. Нерабочими праздничными днями на территории региона в этом году являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 25 июня — Ураза-байрам; 1 сентября — Курбан-байрам; 11 октября — День Республики; 4 ноября — День народного единства.

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