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10:12 (мск), источник: АиФ Крым

Сколько стоит испечь блины в Крыму на Масленицу?

Блины на масленицу — один из самых вкусных обычаев.

«АиФ-Крым», не изменяя традициям, начал масленичную неделю с приготовления блинов, посчитав во сколько обойдется это лакомство.

Так, крымчанам понадобится 347 рублей для выпечки блинчиков («АиФ-Крым» публикует средние цены по региону):

1 кг муки — 27,32 рублей1 литр молока (2,5% жирности) — 57,57 рублей10 яиц — 61,78 рублей1 кг сахара — 47,12 рублей1 кг соли — 18,13 рублей1 пачка соды — 20 рублей1 пачка сливочного масла (72% жирности) — 115 рублей.

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