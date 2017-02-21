Сколько стоит испечь блины в Крыму на Масленицу?
Блины на масленицу — один из самых вкусных обычаев.
Блины на масленицу — один из самых вкусных обычаев.
«АиФ-Крым», не изменяя традициям, начал масленичную неделю с приготовления блинов, посчитав во сколько обойдется это лакомство.
Так, крымчанам понадобится 347 рублей для выпечки блинчиков («АиФ-Крым» публикует средние цены по региону):
1 кг муки — 27,32 рублей1 литр молока (2,5% жирности) — 57,57 рублей10 яиц — 61,78 рублей1 кг сахара — 47,12 рублей1 кг соли — 18,13 рублей1 пачка соды — 20 рублей1 пачка сливочного масла (72% жирности) — 115 рублей.