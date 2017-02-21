Из-за тумана в Волгограде задерживаются рейсы на Москву

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в воздушной гавани, аэропорт не может принять самолет из Москвы, который должен был вылететь в 10:30. Рейс задерживается до 11:45.

Кроме того, самолет компании «Аэрофлот» СУ-1759, который должен был вылететь в Шереметьево в 11:35, перенесен на 12:30.

Отметим, что аэропорт вынужден работать по фактической погоде. Время вылета и прибытия самолетов может корректироваться в течение дня.