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10:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

Из-за тумана в Волгограде задерживаются рейсы на Москву

Столичные авиарейсы задерживаются в Волгограде из-за тумана во вторник, 21 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в воздушной гавани, аэропорт не может принять самолет из Москвы, который должен был вылететь в 10:30. Рейс задерживается до 11:45.

Кроме того, самолет компании «Аэрофлот» СУ-1759, который должен был вылететь в Шереметьево в 11:35, перенесен на 12:30.

Отметим, что аэропорт вынужден работать по фактической погоде. Время вылета и прибытия самолетов может корректироваться в течение дня.

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