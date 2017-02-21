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10:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: семья премьер-министра Израиля ищет няню для собаки

Специалист-собаковод требуется семье Нетаньяху на неделю — пока премьер с супругой и детьми будет находиться с визитами в Сингапуре и Австралии.

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Семья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ищет профессиональную няню для выгула и ухода за своей собакой по кличке Кайя. Об этом сообщила израильская газета Vesty.

Сын главы правительства еврейского государства Авнер «опубликовал в Instagram объявление о поиске специалиста по выгулу собак (dogwalker — “догуокер”) для Кайи», — написала газета. Специалист-собаковод требуется семейству Нетаньяху на неделю — пока сам премьер с супругой и детьми будет находиться с визитами в Сингапуре и Австралии.

«Она милая и не кусается», — цитируют Vesty сына премьера Авнера, который, по мнению газеты, таким образом дает понять, что Кайя, прежде не раз прикусывавшая то гостей премьера, то его самого, теперь уже ведет себя образцово.

Около года назад Кайя была направлена «под арест на 10 дней» в муниципальный питомник за то, что покусала двух гостей во время празднования Хануки — еврейского праздника света — в резиденции премьера в Иерусалиме
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В июле прошлого года Кайя укусила и своего хозяина — Биньямина Нетаньяху. После этого инцидента личный врач главы правительства сделал ему укол, но Кайю в тот раз наказывать не стали.

Кайя, которой больше 10 лет, появилась в семье Нетаньяху летом 2015 года. Собаку семейство главы правительства решило взять из приюта для животных. Как отмечают Vesty, Кайя «не отличается здоровьем и прихрамывает на одну лапу». Тем не менее Нетаньяху вскоре после появления у себя дома собаки написал в сети Twitter, что домашний питомец «принес много света в семью». «Если хотите завести себе четвероного друга, выберите взрослое животное в приюте — не пожалеете», — добавил он.

В обычное время собаку семьи Нетаньяху выгуливает сын премьера Авнер. Но, как отмечают местные СМИ, иногда с Кайей на прогулку выходит и сам глава правительства, естественно, в сопровождении телохранителей.

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