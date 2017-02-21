СМИ: семья премьер-министра Израиля ищет няню для собаки

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Семья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ищет профессиональную няню для выгула и ухода за своей собакой по кличке Кайя. Об этом сообщила израильская газета Vesty. Сын главы правительства еврейского государства Авнер «опубликовал в Instagram объявление о поиске специалиста по выгулу собак (dogwalker — “догуокер”) для Кайи», — написала газета. Специалист-собаковод требуется семейству Нетаньяху на неделю — пока сам премьер с супругой и детьми будет находиться с визитами в Сингапуре и Австралии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQrtG-xjXQ1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Avner Ben-Artzi (@avnerbenartzi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-19T06:20:04+00:00">Фев 18 2017 в 10:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«Она милая и не кусается», — цитируют Vesty сына премьера Авнера, который, по мнению газеты, таким образом дает понять, что Кайя, прежде не раз прикусывавшая то гостей премьера, то его самого, теперь уже ведет себя образцово.

Около года назад Кайя была направлена «под арест на 10 дней» в муниципальный питомник за то, что покусала двух гостей во время празднования Хануки — еврейского праздника света — в резиденции премьера в Иерусалиме