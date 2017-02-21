СМИ: семья премьер-министра Израиля ищет няню для собаки

Сын главы правительства еврейского государства Авнер «опубликовал в Instagram объявление о поиске специалиста по выгулу собак (dogwalker — “догуокер”) для Кайи», — написала газета.
«Она милая и не кусается», — цитируют Vesty сына премьера Авнера, который, по мнению газеты, таким образом дает понять, что Кайя, прежде не раз прикусывавшая то гостей премьера, то его самого, теперь уже ведет себя образцово.
В июле прошлого года Кайя укусила и своего хозяина — Биньямина Нетаньяху. После этого инцидента личный врач главы правительства сделал ему укол, но Кайю в тот раз наказывать не стали.
Кайя, которой больше 10 лет, появилась в семье Нетаньяху летом 2015 года. Собаку семейство главы правительства решило взять из приюта для животных. Как отмечают Vesty, Кайя «не отличается здоровьем и прихрамывает на одну лапу». Тем не менее Нетаньяху вскоре после появления у себя дома собаки написал в сети Twitter, что домашний питомец «принес много света в семью». «Если хотите завести себе четвероного друга, выберите взрослое животное в приюте — не пожалеете», — добавил он.
В обычное время собаку семьи Нетаньяху выгуливает сын премьера Авнер. Но, как отмечают местные СМИ, иногда с Кайей на прогулку выходит и сам глава правительства, естественно, в сопровождении телохранителей.