В Московском регионе за ночь выпало 15% месячной нормы осадков

По данным синоптиков, прирост осадков в столице и Подмосковье с вечера понедельника составил от 5 до 6 мм.

Атмосферное давление в столице аномально низкое, в 6:00 вторника фиксировалось 729 мм рт.ст.

Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега днем в Москве продолжатся при температуре до плюс 2 градусов. Ожидаемый прирост — до 4 мм.

В ночь на среду в столице похолодает до минус 2−4 градусов, ожидается снег, гололедица. Выпадет еще до 3 мм осадков.