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11:12 (мск), источник: Интерфакс

В Московском регионе за ночь выпало 15% месячной нормы осадков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — К 9:00 вторника в столичном регионе выпало около 15% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: Агентство «Москва»

По данным синоптиков, прирост осадков в столице и Подмосковье с вечера понедельника составил от 5 до 6 мм.

Атмосферное давление в столице аномально низкое, в 6:00 вторника фиксировалось 729 мм рт.ст.

Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега днем в Москве продолжатся при температуре до плюс 2 градусов. Ожидаемый прирост — до 4 мм.

В ночь на среду в столице похолодает до минус 2−4 градусов, ожидается снег, гололедица. Выпадет еще до 3 мм осадков.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что за двое суток, к утру среды, февральская копилка осадков может пополниться на 13 мм — более трети месячной нормы.

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