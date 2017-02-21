Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Убийца на чёрном Porsche гнал под 150 километров в час
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
10:24 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В небе над Сингапуром была видна «огненная радуга»

Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.

Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.

Скорее всего это была так называемая «огненная радуга» — редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе — перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.

«Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета», — сказала она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дипломаты и политики выражают скорбь в связи со смертью Чуркина
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь