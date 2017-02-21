В небе над Сингапуром была видна «огненная радуга»
Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.
Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.
Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.
Скорее всего это была так называемая «огненная радуга» — редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.
Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе — перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.
Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.
Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала
«Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета», — сказала она.