В небе над Сингапуром была видна «огненная радуга»

Скорее всего это была так называемая «огненная радуга» — редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.

Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня.

Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе — перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.

Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.

Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.

«Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета», — сказала она.