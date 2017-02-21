Москвичи несут цветы и свечи к зданию МИД в память о Чуркине

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

«Виталий Чуркин, спасибо, что вы были! Вы любили и боролись за Россию так, что мы гордимся, что живем и родились в России. Вы нам это дали! Выдающийся человек!» — говорится в записке, оставленной на столе с цветами у здания МИД.