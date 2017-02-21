В Братске врачам помогут приобрести жилье

Постановление о предоставлении социальных выплат на приобретения жилья для врачей подписал мэр Братска Сергей Серебренников. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, на эти цели в бюджете Братска на трехлетний период, начиная с 2017 года, предусмотрено финансирование в 18,2 млн рублей.

Социальная выплата на приобретение жилья в Братске предоставляется в качестве первоначального взноса для ипотечного кредитования или в качестве единовременной компенсации части ипотечного кредитования. Однако получить соцподдержку можно только при соблюдении нескольких условий. В частности, при отсутствии у врача и членов его семьи в собственности жилья в Братске. Кроме того, необходимо наличие у доктора трудового стажа в учреждении здравоохранения не менее одного года. Еще одно условие — наличие трудового договора между врачом и областным государственным учреждением здравоохранения, расположенным в Братске, который был заключен после первого марта 2013 года. Также необходимо согласие врача о дальнейшей работе в учреждении здравоохранения не менее пяти лет.