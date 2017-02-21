Владимир Лобанов перейдет из ректоров в президенты КубГТУ

Должность президента предусмотрена уставом высшего учебного заведения. Тайным голосованием на Ученом совете вуза президентом КубГТУ избран Владимир Лобанов, сообщает пресс-служба вуза.

Лобанов занимал должность ректора КубГТУ более 10 лет, он руководит Советом ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, Лобанов избран членом президиума Российского союза ректоров, заместителем председателя Совета ректоров вузов Юга России.

В 2015 году В. Лобанов награжден медалью «Герой труда Кубани». В марте 2017 года в соответствии с контрактом завершается его деятельность в должности ректора Кубанского государственного технологического университета.

После этого должность ректора займет Татьяна Бархатова. Как сообщал «Югополис», 16 февраля она была выбрана на эту должность тайным голосованием.

Татьяна Бархатова — профессор, доктор технических наук. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Окончила Краснодарский политехнический институт в 1987 году по специальности «Технология консервирования», инженер-технолог.

Под руководством Бархатовой успешно защищены 12 кандидатских диссертаций.