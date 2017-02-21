Владимир Лобанов перейдет из ректоров в президенты КубГТУ
20 февраля в Кубанском государственном технологическом университете прошли выборы президента вуза.
20 февраля в Кубанском государственном технологическом университете прошли выборы президента вуза.
Должность президента предусмотрена уставом высшего учебного заведения. Тайным голосованием на Ученом совете вуза президентом КубГТУ избран Владимир Лобанов, сообщает
Лобанов занимал должность ректора КубГТУ более 10 лет, он руководит Советом ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея, Лобанов избран членом президиума Российского союза ректоров, заместителем председателя Совета ректоров вузов Юга России.
В 2015 году В. Лобанов награжден медалью «Герой труда Кубани». В марте 2017 года в соответствии с контрактом завершается его деятельность в должности ректора Кубанского государственного технологического университета.
После этого должность ректора займет Татьяна Бархатова. Как сообщал «Югополис», 16 февраля она была выбрана на эту должность тайным голосованием.
Татьяна Бархатова — профессор, доктор технических наук. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Окончила Краснодарский политехнический институт в 1987 году по специальности «Технология консервирования»,
Под руководством Бархатовой успешно защищены 12 кандидатских диссертаций.