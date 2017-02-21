В Сочи хотят побить рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках

Накануне это подтвердил официальный представитель организации, регистрирующей рекорды Гиннесса. В этом году организаторы карнавала BoogelWoogel собираются превзойти предыдущее достижение.

Как сообщают «Вести Сочи», второй фестиваль BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. 1 апреля, хотят установить еще два рекорда Гиннесса.

Кроме массового спуска с горы в купальниках организаторы планируют собрать самый большой горнолыжный оркестр. Музыкальный ритм во время спуска будет задавать шоумен и музыкант Александр Пушной. Принять участие в фестивале бесплатно сможет любой желающий.