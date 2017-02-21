Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
13:46 (мск), источник: Югополис

В Сочи хотят побить рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках

Как сообщал «Югополис», в апреле прошлого года в Сочи более тысячи лыжников и сноубордистов установили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках.

Накануне это подтвердил официальный представитель организации, регистрирующей рекорды Гиннесса. В этом году организаторы карнавала BoogelWoogel собираются превзойти предыдущее достижение.

Как сообщают «Вести Сочи», второй фестиваль BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. 1 апреля, хотят установить еще два рекорда Гиннесса.

Кроме массового спуска с горы в купальниках организаторы планируют собрать самый большой горнолыжный оркестр. Музыкальный ритм во время спуска будет задавать шоумен и музыкант Александр Пушной. Принять участие в фестивале бесплатно сможет любой желающий.

«Мы рассчитываем, что BoogelWoogel-2017 соберет более 20 000 любителей снежного отдыха, и мы с легкостью сможем побить прошлогодний рекорд. Планируем увеличить количество фестивальных площадок карнавала в 2 раза. К примеру, появится турнир по пляжному волейболу на снегу, школа веселого бега Андрея Бочарова и снежный танцевальный батл, а на музыкальном open-air концерте выступят наши друзья из Грузии — группа Мгзавреби», — сообщил организатор фестиваля Никита Гирин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФАС отменила в Краснодарском крае 15 аукционов на капремонт домов
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь