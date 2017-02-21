В Сочи хотят побить рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках
Как сообщал «Югополис», в апреле прошлого года в Сочи более тысячи лыжников и сноубордистов установили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках.
Как сообщал «Югополис», в апреле прошлого года в Сочи более тысячи лыжников и сноубордистов установили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках.
Накануне это подтвердил официальный представитель организации, регистрирующей рекорды Гиннесса. В этом году организаторы карнавала BoogelWoogel собираются превзойти предыдущее достижение.
Как сообщают «Вести Сочи», второй фестиваль BoogelWoogel пройдет на курорте «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. 1 апреля, хотят установить еще два рекорда Гиннесса.
Кроме массового спуска с горы в купальниках организаторы планируют собрать самый большой горнолыжный оркестр. Музыкальный ритм во время спуска будет задавать шоумен и музыкант Александр Пушной. Принять участие в фестивале бесплатно сможет любой желающий.
«Мы рассчитываем, что BoogelWoogel-2017 соберет более 20 000 любителей снежного отдыха, и мы с легкостью сможем побить прошлогодний рекорд. Планируем увеличить количество фестивальных площадок карнавала в 2 раза. К примеру, появится турнир по пляжному волейболу на снегу, школа веселого бега Андрея Бочарова и снежный танцевальный батл, а на музыкальном