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11:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ушел из жизни духовник Патриарха, участник Сталинградской битвы архимандрит Кирилл

Московский патриархат сообщает о кончине архимандрита Кирилла (Павлова). Смерть наступила после продолжительной болезни на 98-м году жизни архимандрита.

Архимандрит Кирилл был духовником Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В звании лейтенанта он командовал взводом во время обороны Сталинграда. Здесь, в Сталинграде, в апреле 1943 года он обратился к вере. Во время караульной службы в разрушенном городе весной 43-его он в развалинах дома нашел Евангелие, которое пронес с собой через всю войну.

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