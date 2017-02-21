Ушел из жизни духовник Патриарха, участник Сталинградской битвы архимандрит Кирилл

Архимандрит Кирилл был духовником Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В звании лейтенанта он командовал взводом во время обороны Сталинграда. Здесь, в Сталинграде, в апреле 1943 года он обратился к вере. Во время караульной службы в разрушенном городе весной 43-его он в развалинах дома нашел Евангелие, которое пронес с собой через всю войну.