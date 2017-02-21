Ушел из жизни духовник Патриарха, участник Сталинградской битвы архимандрит Кирилл
Московский патриархат сообщает о кончине архимандрита Кирилла (Павлова). Смерть наступила после продолжительной болезни на 98-м году жизни архимандрита.
Московский патриархат сообщает о кончине архимандрита Кирилла (Павлова). Смерть наступила после продолжительной болезни на 98-м году жизни архимандрита.
Архимандрит Кирилл был духовником
В звании лейтенанта он командовал взводом во время обороны Сталинграда. Здесь, в Сталинграде, в апреле 1943 года он обратился к вере. Во время караульной службы в разрушенном городе весной 43-его он в развалинах дома нашел Евангелие, которое пронес с собой через всю войну.