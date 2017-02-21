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11:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ботаническом саду ИГУ впервые зацвела кола

Кола впервые зацвела в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ.

Как сообщила пресс-служба вуза, семена этого растения привезены в 2011 году из Ботанического сада Университета города Киль (Германия). Родина колы Западная Африка. Это вечнозеленое дерево имеет научное название — кола заостренная или Cola acuminata. С древних времен и по сегодняшний день местные охотники во время долгой охоты жуют семена колы, чтобы облегчить усталость, голод и жажду. В них достаточно много кофеина — до 2,5%, соответственно они обладают стимулирующим действием. Благодаря этому растению и американскому фармацевту Джону Пембертону, получившему экстракт колы и смешавшему его с другими растениями, в конце XIX века мир получил известный напиток Кока-кола. Кстати, содержание экстракта для производства Кока-колы является коммерческой тайной.

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ три экземпляра колы. Содержатся они в оранжерее сада, где выдерживаются специальные условия, способствующие благоприятному существованию. Отметим, что в комнатных условиях наших широт, тем более в открытом грунте, вырастить колу фактически невозможно.

«Таким тропическим и субтропическим видам требуется круглогодичная высокая температура и довольно высокая влажность воздуха. Все эти параметры выдерживаются в нашей оранжерее. Установлено устройство постоянного повышения влажности в летний период. Так как оранжерея у нас стеклянная, то естественного освещения довольно-таки много и даже больше, чем нужно, летом возникают проблемы чересчур яркого освещения и нам приходится местами его притенять. И наоборот, те культуры, которые требуют особой досветки — досвечиваются специальными лампами. Хотя именно к коле это не относится, она и так себя нормально чувствуют без какого-либо дополнительного освещения», — сказала заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых.

По словам специалистов ботанического сада одно цветение прошло на прошлой неделе, причем завязи не опали, что дает надежду на развитие плодов. У колы они достаточно крупные, в диаметре примерно 2,5 сантиметра. Если все сложиться удачно, то получившееся плоды будут посеяны в оранжерее, а позже, через несколько лет, излишек экземпляров может быть использован в обмене на виды, отсутствующие в коллекции Ботанического сада ИГУ.

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