В калининградских библиотеках открыли бесплатные курсы иностранных языков
В библиотеках Калининграда начал работу клуб KLD-2018 для желающих улучшить знание иностранных языков. Занятия проводятся в четырёх библиотеках.
В библиотеках Калининграда начал работу клуб KLD-2018 для желающих улучшить знание иностранных языков. Занятия проводятся в четырёх библиотеках.
Жители города смогут бесплатно позаниматься английским, немецким, польским, французским и корейским языками. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Уроки будут интересны тем, кто хочет улучшить свой иностранный язык к Чемпионату мира по футболу, чтобы быть готовым оказать помощь зарубежным гостям, познакомить их с историей нашего города, посоветовать самые интересные достопримечательности или просто указать дорогу, — рассказали в горадминистрации.
Расписание занятий:
Библиотека имени А. А. Леонова (пр-т Мира, 62):
— польский язык: четверг, 18:10 — начальная группа.
— английский язык: среда, 14:30 — начальная группа.
— немецкий язык: суббота 15:00 — начальная группа.
Центральная детская библиотека имени С. В. Михалкова (ул. П. Морозова, 2а):
— немецкий язык: вторник, 16:00 — средняя группа, 17:00 — начальная группа.
— английский язык: пятница, 16:00 — средняя группа, 17:00 — начальная группа.
— корейский язык: среда, 16:00 — 17:00 (начальная группа).
Библиотека имени С. А. Снегова (ул. 9 апреля, 5):
— немецкий язык: суббота, 17:00 — начальная группа.
Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова (Московский
— английский язык: вторник, 18:00 — средняя группа; четверг, 18:00 — начальная группа.
— французский язык: пятница, 16:00 и 17:00 — начальные группы.
— немецкий язык: суббота, 10:30 — начальная группа.
Телефон для справок: 46−36−35.