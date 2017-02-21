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11:28 (мск), источник: Калининград.Ru

В калининградских библиотеках открыли бесплатные курсы иностранных языков

В библиотеках Калининграда начал работу клуб KLD-2018 для желающих улучшить знание иностранных языков. Занятия проводятся в четырёх библиотеках.

Источник: Калининград.Ru

Жители города смогут бесплатно позаниматься английским, немецким, польским, французским и корейским языками. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Уроки будут интересны тем, кто хочет улучшить свой иностранный язык к Чемпионату мира по футболу, чтобы быть готовым оказать помощь зарубежным гостям, познакомить их с историей нашего города, посоветовать самые интересные достопримечательности или просто указать дорогу, — рассказали в горадминистрации.

Расписание занятий:

Библиотека имени А. А. Леонова (пр-т Мира, 62):

— польский язык: четверг, 18:10 — начальная группа.

— английский язык: среда, 14:30 — начальная группа.

— немецкий язык: суббота 15:00 — начальная группа.

Центральная детская библиотека имени С. В. Михалкова (ул. П. Морозова, 2а):

— немецкий язык: вторник, 16:00 — средняя группа, 17:00 — начальная группа.

— английский язык: пятница, 16:00 — средняя группа, 17:00 — начальная группа.

— корейский язык: среда, 16:00 — 17:00 (начальная группа).

Библиотека имени С. А. Снегова (ул. 9 апреля, 5):

— немецкий язык: суббота, 17:00 — начальная группа.

Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова (Московский пр-т, 39) — группы заполнены, набор закрыт:

— английский язык: вторник, 18:00 — средняя группа; четверг, 18:00 — начальная группа.

— французский язык: пятница, 16:00 и 17:00 — начальные группы.

— немецкий язык: суббота, 10:30 — начальная группа.

Телефон для справок: 46−36−35.

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