Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Слова соболезнования генсека международной организации опубликованы на сайте ОНН.
По словам Гутерриша, он вернулся в Нью-Йорк и был шокирован и опечален сообщениями о кончине Чуркина. Генсек ООН заявил, что он был «выдающимся дипломатом». Он отметил, что Чуркин занимал свой пост в «самый сложный и судьбоносный период в недавней истории».
«Более десяти лет ощущалось его сильное присутствие на Совете Безопасности», — сказал Гутерриш. Он назвал Чуркина «опытным дипломатом», «сильным и остроумным оратором» и человеком, который одарен «многими талантами».
Я ценю, что у меня была возможность поработать с ним, и мне очень не хватает его проницательности, опыта и дружбы
Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН
Также слова соболезнования сказали члены Совета Безопасности ООН, заявив, что «глубоко опечалены» смертью «выдающегося российского дипломата».
Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия в Нью-Йорке. Официальная причина смерти не разглашается. Как рассказал CBS News пресс-секретарь посольства России в США, дипломатическая миссия полагает, что причиной смерти Чуркина был сердечный приступ. Он почувствовал себя плохо в здании миссии России в ООН и был доставлен в Колумбийский пресвитерианский госпиталь, где скончался.
Как сообщала газета New York Post со ссылкой на источники, когда Чуркин прибыл в медицинское учреждение, он был уже без сознания и нуждался в проведении сердечно-легочной реанимации.