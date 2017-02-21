Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
11:20 (мск), источник: РБК

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования правительству и народу России, семье и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, в понедельник.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Слова соболезнования генсека международной организации опубликованы на сайте ОНН.

По словам Гутерриша, он вернулся в Нью-Йорк и был шокирован и опечален сообщениями о кончине Чуркина. Генсек ООН заявил, что он был «выдающимся дипломатом». Он отметил, что Чуркин занимал свой пост в «самый сложный и судьбоносный период в недавней истории».

«Более десяти лет ощущалось его сильное присутствие на Совете Безопасности», — сказал Гутерриш. Он назвал Чуркина «опытным дипломатом», «сильным и остроумным оратором» и человеком, который одарен «многими талантами».

Читайте также
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Я ценю, что у меня была возможность поработать с ним, и мне очень не хватает его проницательности, опыта и дружбы
Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН

Также слова соболезнования сказали члены Совета Безопасности ООН, заявив, что «глубоко опечалены» смертью «выдающегося российского дипломата».

Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия в Нью-Йорке. Официальная причина смерти не разглашается. Как рассказал CBS News пресс-секретарь посольства России в США, дипломатическая миссия полагает, что причиной смерти Чуркина был сердечный приступ. Он почувствовал себя плохо в здании миссии России в ООН и был доставлен в Колумбийский пресвитерианский госпиталь, где скончался.

Как сообщала газета New York Post со ссылкой на источники, когда Чуркин прибыл в медицинское учреждение, он был уже без сознания и нуждался в проведении сердечно-легочной реанимации.

Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь