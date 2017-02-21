Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Слова соболезнования генсека международной организации опубликованы на сайте ОНН.

По словам Гутерриша, он вернулся в Нью-Йорк и был шокирован и опечален сообщениями о кончине Чуркина. Генсек ООН заявил, что он был «выдающимся дипломатом». Он отметил, что Чуркин занимал свой пост в «самый сложный и судьбоносный период в недавней истории».

«Более десяти лет ощущалось его сильное присутствие на Совете Безопасности», — сказал Гутерриш. Он назвал Чуркина «опытным дипломатом», «сильным и остроумным оратором» и человеком, который одарен «многими талантами».