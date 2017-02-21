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19:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скользкие бутылки решат проблему кетчупа

Ученые из Массачусетского технологического университета научились извлекать кетчуп из бутылок до последней капли.

Источник: AFP 2017

Американские ученые нашли способ, как использовать кетчуп из бутылки весь до последней капли. Они разработали покрытие, которое делает внутреннюю поверхность бутылки суперскользкой.

Это покрытие также может быть использовано, чтобы облегчить выдавливание содержимого из других емкостей — например, зубной пасты, косметики и даже клея из тюбиков.

Исследователи из Массачусетского технологического института считают, что их изобретение может значительно сократить количество отходов.

Слева традиционная бутылка, справа - инновационная

Вылить кетчуп из бутылки до последней капли — это всегда сложная задача.

У каждого человека есть собственные приемы. Одни срезают горлышко бутылки, другие яростно ее трясут или просто колотят.

Но команда ученых разработала систему, которая избавляет от всех этих сложностей.

Внутренняя стенка новой бутылки покрыта двумя слоями специального покрытия, создающего идеально ровную, скользкую поверхность

Новое покрытие позволяет кетчупу или любой другой жидкости просто вылиться без остатка.

В процессе производства специальное покрытие наносится на внутреннюю неровную часть поверхности.

Еще один очень тонкий слой закрепляется уже на него. И на последнем этапе заливается жидкость, которая образует исключительно скользкую поверхность, как свежелакированный пол. Кетчуп из такой бутылки просто выскальзывает, потому что не прилипает к внутренним стенкам бутылки.

По мнению профессора Крипа Варанаси, который разработал эту скользкую поверхность, технология абсолютно безопасна.

Самое классное, что благодаря тому, что само покрытие соединяет в себе твердое и жидкое, оно может быть адаптировано к разным субстанциям. Для пищевых продуктов мы делаем покрытие из материалов на пищевой основе и они сами по себе съедобны
Крип Варанаси профессор Массачусетского технологического института
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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