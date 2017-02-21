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11:18 (мск), источник: Губерния онлайн

ЕГЭ собираются сдать более 6000 жителей Хабаровского края

6209 жителей Хабаровского края собираются сдать ЕГЭ в 2017 году. Из них — 5596 одиннадцатиклассников.

Источник: Reuters

Также экзамен напишут 584 выпускника прошлых лет, 27 студентов ссузов и два человека, которые ранее не справились с ЕГЭ.

«Востребованными предметами у ребят стали обществознание и история. Популярной оказалась физика, ведь результаты этого экзамена наряду с русским языком и математикой профильного уровня учитываются при поступлении в вузы на инженерные специальности», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Досрочно аттестацию пройдут 177 жителей края. Пункты проведения экзаменов будут работать в Бикинском, Охотском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, Ульчском районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.

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