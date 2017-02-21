ЕГЭ собираются сдать более 6000 жителей Хабаровского края

Также экзамен напишут 584 выпускника прошлых лет, 27 студентов ссузов и два человека, которые ранее не справились с ЕГЭ.

«Востребованными предметами у ребят стали обществознание и история. Популярной оказалась физика, ведь результаты этого экзамена наряду с русским языком и математикой профильного уровня учитываются при поступлении в вузы на инженерные специальности», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.