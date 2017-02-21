ЕГЭ собираются сдать более 6000 жителей Хабаровского края
6209 жителей Хабаровского края собираются сдать ЕГЭ в 2017 году. Из них — 5596 одиннадцатиклассников.
6209 жителей Хабаровского края собираются сдать ЕГЭ в 2017 году. Из них — 5596 одиннадцатиклассников.
Также экзамен напишут 584 выпускника прошлых лет, 27 студентов ссузов и два человека, которые ранее не справились с ЕГЭ.
«Востребованными предметами у ребят стали обществознание и история. Популярной оказалась физика, ведь результаты этого экзамена наряду с русским языком и математикой профильного уровня учитываются при поступлении в вузы на инженерные специальности», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.
Досрочно аттестацию пройдут 177 жителей края. Пункты проведения экзаменов будут работать в Бикинском, Охотском, Николаевском,