Проезд на такси подорожал в Байкальске. В чём причины?

На такси по городу. Такой вид передвижения популярен в Байкальске. В машину садятся несколько человек, и водитель довозит каждого до места.

— Вот я сейчас буквально ехал с Гагарина, высадил женщину в посёлке, увидел, стоит вначале у магазина запчастей женщина. Подъехал к ней, ну, она знакомая. Говорит, что ей в Сангород надо, целый час стоит, не может уехать. Вот спасибо, что подъехал. И она готова 20 рублей отдать, — говорит водитель такси Владимир Титовский.

Еще два месяца назад поездка на такси стоила так же, как и в маршрутке — 15 рублей. Но после Нового года подорожала до 20-ти. И жители обратились в «Вести-Иркутск» с просьбой разобраться.

— Раньше 15 рублей была, теперь 20. Для Байкальска конкретно дорого, здесь, считай, работы нет. Завод закрыли, и всё, — говорит житель Байкальска Алексей Панов.

Таксисты рассказывают: раньше они тоже работали на БЦБК. После закрытия комбината в городе практически невозможно трудоустроиться. Хорошо, если работа есть у жены. Извоз — единственный способ прокормить семью. Цену пришлось поднять: дорожают запчасти, масло, бензин.

Ну 10 литров на 7 рублей получается. За январь буквально. Был 36.20 стал 36.90.

Часть жителей поддерживает таксистов.

— А горючее? Вот надо вопросы задавать, кто горючее это наценяет. С того всё начинается. И продукты, — говорит житель Байкальска Борис Иннокентьевич.

У жителей есть альтернатива. Можно ездить на маршрутке за 15 рублей или на такси за 20 — сообщил нашей программе по телефону глава администрации Байкальска Василий Темгеневский. Это свободный рынок. И отчасти вопрос безопасности пассажиров. Ведь теоретически можно брать за проезд и меньшие суммы, но тогда люди будут ездить по городу на неисправных машинах.