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11:16 (мск), источник: VN.RU

Рыжий кот-жиробас пережил двух хозяек и ищет третью

В Новосибирске общественники подыскивают дом для толстого кота Василия, который за свои пять лет пережил уже двух хозяев. Родственники второй хозяйки продали квартиру, выставив упитанного питомца на улицу в самый мороз.

Источник: ОД "Права животных"

В целом Васе не очень везет по жизни — он уже дважды оказывался на улице после теплого дома. Два года назад умерла его первая хозяйка, и холеный сытый кот жил в подвале. Позже Васю пожалела другая бабушка и забрала к себе. Казалось бы, впереди спокойная сытая жизнь, но вскоре и новой хозяйки не стало, а родственники вновь решили не утруждать себя заботами о Васе и продали квартиру, выставив его на улицу в самый мороз.

«Трагедия заключалась в том, что у бабушки Вася отъел себе такую морду, что в подвальное окошко она уже не пролезала, — рассказала VN.ru представитель общественного движения “Права животных” Анна Массольд. — И все же кот ухитрялся какое-то время выживать. Когда его встретила наша волонтер Наталья, его передняя лапка болталась как тряпочка. Соседи рассказали, что видели, как Васю трепала собака. Наталья немедленно забрала толстого кота домой».

Васе назначили лечение, рана оказалась очень болезненная и глубокая, гной пошел в кость. После усиленного лечения антибиотиками и обработок лапа Василия зажила. Недавно рыжего жиробаса кастрировали и привезли на базу. Остаться у Натальи Вася не мог, так как не поладил с ее котом — устраивал жесткие баталии.

«Надо сказать, что Вася очень мирный, ласковый и покладистый кот, — продолжает Анна Массольд. — Ему около пяти лет. Весит Вася более шести кило, что, конечно, очень много. Конфликтов старается избегать, и даже подружился с собакой. Василий очень любит поспать. С таким характером и весом он не сможет выжить на улице».

Добавим, что очень толстые коты нередко остаются без хозяев в Новосибирске. Летом прошлого года такого же толстяка по кличке Максик спасали в приюте «Кошачье царство».

— Когда он к нам поступил, на него было страшно смотреть. Кот весил почти 13 килограммов. Он был настолько толстый, что даже не мог стоять, у него лапы тряслись. В глазах — полная безучастность ко всему, — рассказала директор питомника «Кошачье царство» Татьяна Николаева.

Максик лишился своей прежней хозяйки в конце 2015 года. Пожилая старушка настолько любила своего питомца, что кормила его без меры. В результате кот неслыханно разжирел. После смерти бабушки приют долго не мог найти ему нового хозяина, так как никто не решался взять такого жиртреса.

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