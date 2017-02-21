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11:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

У жителя Челябинска незаконно эвакуировали автомобиль у здания суда

Мужчина намерен обратиться в прокуратуру.

Автомобиль незаконно эвакуировали у жителя Челябинска, видеозаписью южноуралец поделился в соцсети.

Вчера, 20 февраля, челябинец Артём Инглин припарковал свою машину возле здания Арбитражного суда. Мужчина вышел по делам, а когда вернулся, увидел эвакуатор, который без участия сотрудников Госавтоинспекции, погрузил автомобиль.

Автор видео несколько раз пытался объяснить работникам технического эвакуатора, что они не имеют право на погрузку транспортного средства без сотрудников ГИБДД. В конце видео мужчина заявляет, что намерен обратиться в прокуратуру, добавляя, что уже судился по этому поводу ранее.

Заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Челябинску Олег Жиляев прокомментировал данную ситуацию:

«Все мероприятия по задержанию транспортного средства должны проводится только в присутствии сотрудника ГИБДД. Весь процесс эвакуации машины в обязательном порядке снимается инспектором ДПС, чтобы избежать конфликтов. Технический эвакуатор может подъехать раньше сотрудников ГИБДД, в таком случае, он должен дожидаться инспекторов.

Владелец автомобиля, который выйдя, не обнаружил свою машину, должен в первую очередь, позвонить по телефону охраняемой стоянки — 2 23−05−45, либо по телефонам дежурной части ГИБДД — 256−30−13, 256−30−02. Выяснив, что автомобиль эвакуирован, владельцу необходимо проехать на специальную охраняемую стоянку по адресу Братьев Кашириных, 129 А, где выдаётся акт, инспектор составляет протокол, после чего ставится отметка о разрешении выдачи транспортного средства.

Отметим, что заявление от челябинца в прокуратуру Челябинской области пока не поступало.

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