Омский психолог объяснила, с чем связано распространение «групп смерти»
Сегодня общественность всей страны обеспокоена «группами смерти», которые только набирают популярность.
Сегодня общественность всей страны обеспокоена «группами смерти», которые только набирают популярность.
В тему «вникли» и активисты, и правоохранители, и чиновники, и, безусловно, обеспокоенные родители.
«СуперОмск» обратился к психологу Ирине Лыжиной с вопросом: с чем связан такой всплеск волны подобных игр? Специалист пояснила, что на то есть несколько причин.
«И доступность таких групп, и инфантильность подростков, и желание тех самых модераторов групп чувствовать власть над другими, что тоже является проблемой уже их семейного воспитания, и, конечно, в
Ирина Лыжина также отметила, что родители не всегда обращают внимание на необходимость учить детей самостоятельности, что и делает чад ведомыми. А этим, к сожалению, пользуются создатели и участники «групп смерти».