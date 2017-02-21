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11:14 (мск), источник: СуперОмск

Омский психолог объяснила, с чем связано распространение «групп смерти»

Сегодня общественность всей страны обеспокоена «группами смерти», которые только набирают популярность.

В тему «вникли» и активисты, и правоохранители, и чиновники, и, безусловно, обеспокоенные родители.

«СуперОмск» обратился к психологу Ирине Лыжиной с вопросом: с чем связан такой всплеск волны подобных игр? Специалист пояснила, что на то есть несколько причин.

«И доступность таких групп, и инфантильность подростков, и желание тех самых модераторов групп чувствовать власть над другими, что тоже является проблемой уже их семейного воспитания, и, конечно, в какой-то мере безнаказанность. Если подростку, по большому счёту, нечем в жизни заняться, нет смысла, нет идеи, скучно, пресно, неинтересно, тогда он будет искать “приключений”. Ведь эмоции в жизни должны присутствовать, и если нет здоровых эмоций их заменяет суррогат», — пояснила нам психолог.

Ирина Лыжина также отметила, что родители не всегда обращают внимание на необходимость учить детей самостоятельности, что и делает чад ведомыми. А этим, к сожалению, пользуются создатели и участники «групп смерти».

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