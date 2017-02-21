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11:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацгвардия перешла к усиленному патрулированию на въезде в Киев

На столичном КПВВ по Житомирской трассе к усиленному патрулированию перешли полицейские и сотрудники Национальной гвардии. Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители перешли на усиленный режим работы на столичном КПВВ по Житомирской трассе для предотвращения провокаций.

«Мы работаем в усиленном режиме вместе с Нацгвардией, останавливаем подозрительные автомобили на предмет запрещенных или опасных вещей для того, чтобы выявить возможные провокации в Киеве. Случаи были», — цитирует одного из полицейских «112 Украина».

Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.

Накануне в Украине почтили память Героев Небесной сотни. Так, в центре столицы состоялось возложение цветов, а президент встретился с семьями погибших в ходе массовых акций протеста.

Комментарии
1
конь педальный
По-хорошему, нужно было вообще заброкировать автомобильное и ж/д сообщение с Запада, а то мало ли что...(
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