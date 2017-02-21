Нацгвардия перешла к усиленному патрулированию на въезде в Киев
На столичном КПВВ по Житомирской трассе к усиленному патрулированию перешли полицейские и сотрудники Национальной гвардии. Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.
На столичном КПВВ по Житомирской трассе к усиленному патрулированию перешли полицейские и сотрудники Национальной гвардии. Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители перешли на усиленный режим работы на столичном КПВВ по Житомирской трассе для предотвращения провокаций.
«Мы работаем в усиленном режиме вместе с Нацгвардией, останавливаем подозрительные автомобили на предмет запрещенных или опасных вещей для того, чтобы выявить возможные провокации в Киеве. Случаи были», — цитирует одного из полицейских «112 Украина».
Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.
Накануне в Украине почтили память Героев Небесной сотни. Так, в центре столицы состоялось возложение цветов, а президент встретился с семьями погибших в ходе массовых акций протеста.