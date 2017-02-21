Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
11:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае на принтере напечатали робота-терминатора

Робот умеет двигаться, разговаривать, отвечать на вопросы.

Кунгурский программист Александр Осипович напечатал на 3D-принтере терминатора модели T-800 в полный рост. При этом его робот может двигаться, разговаривать и даже отвечать на вопросы.

«В 2013 году компания Google проводила кампанию в поддержку “самоделкиных”. Программу, вернее, “мозг” робота я начал писать ещё с 2009 года, когда учился в институте. Узнав об акции, я написал в Google. Но тогда я хотел собрать робота внутри скелета человека, которого демонстрируют в кабинетах биологии. В ответ мне написали, что лучше приобрести 3D-принтер и напечатать робота. К письму был приложен подробный чертёж терминатора T-800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов. Программу-“мозг” я написал на Visual Basic. Разработка собственная», — отметил в разговоре с корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» Александр Осипович.

Благодаря разработке пермяка робот, который представляет из себя точную копию терминатора из одноимённого фильма, может двигаться, разговаривать и даже отвечать на вопросы.

Правда, пока что робот буквально прикован к инвалидному креслу, так как ему нужно постоянное питание от сети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роман пермского писателя вновь попал в список Forbes
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь