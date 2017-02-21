В Пермском крае на принтере напечатали робота-терминатора

Кунгурский программист Александр Осипович напечатал на 3D-принтере терминатора модели T-800 в полный рост. При этом его робот может двигаться, разговаривать и даже отвечать на вопросы.

«В 2013 году компания Google проводила кампанию в поддержку “самоделкиных”. Программу, вернее, “мозг” робота я начал писать ещё с 2009 года, когда учился в институте. Узнав об акции, я написал в Google. Но тогда я хотел собрать робота внутри скелета человека, которого демонстрируют в кабинетах биологии. В ответ мне написали, что лучше приобрести 3D-принтер и напечатать робота. К письму был приложен подробный чертёж терминатора T-800 со всеми инструкциями по установке сервоприводов. Программу-“мозг” я написал на Visual Basic. Разработка собственная», — отметил в разговоре с корреспондентом сайта «АиФ-Прикамье» Александр Осипович.