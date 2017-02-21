В Омской области завели дело на чиновников из-за вредной воды

По данным следствия, с 2014 по 2016 год на соцобъекты в Тюкалинске, в том числе и в детские и общеобразовательные учреждения, подавалась техническая вода, не предназначенная для питья, приготовления пищи, не отвечающая санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, являющаяся вредной по химическому составу и органолептическим свойствам.

В результате были нарушены права и интересы местных жителей, а также нарушены законы «О водоснабжении и водоотведении», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и прочие нормы и правила, сообщает пресс-служба омского Следкома.

Сейчас следствие принимает меры к изъятию документации в тюкалинской администрации, назначает экспертные исследования, устанавливает потерпевших и виновных лиц.