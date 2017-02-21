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11:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ЖЭУ прокомментировало падение сосульки на машину с 16 этажа

В управляющей компании, ответственной за содержание дома 156/1 по улице Комсомольской, прокомментировали ЧП с автомобилем, буквально пробитым насквозь упавшей сосулькой.

Фото ЧП попало в БашДТП.

«По всему периметру здания развешаны объявления, что парковаться ближе 5 метров к стенам дома не стоит — есть риск схода снега или падения наледи. Но водители нас не слушают. Паркуются у самой стены, а на наши предупреждения отвечают: “Найдите мне другое место, я поеду туда”. И вот результат», — рассказал главный инженер компании.

Также он объяснил причину падения сосульки: «В одной квартире идет ремонт, и там отключили отопление. Разница температур пропала, и сосулька стала откалываться от стены. Так оно и вышло. А вообще мы регулярно чистим и крышу дома и фасад от снега и льда, особенно сейчас, когда все начинает таять», — добавил инженер.

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