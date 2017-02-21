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15:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани откроется интерактивный музей истории России и Татарстана

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). В текущем году в Казани на территории «Казанской ярмарки» будет открыт интерактивный музей истории России и Татарстана.

Он будет организован по подобию исторического парка «Россия — моя история», расположенного на территории ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Как выяснилось в ходе встречи с организаторами московского исторического парка, электронную экспозицию в Казани планируется открыть к 4 ноября 2017 года — Дню народного единства.

Исторический парк «Россия — моя история» создан на основе мультимедийных экспозиций «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе», «ХХ век. 1945−2000 гг.». В экспозициях используются современные технологии музейного показа, в том числе — голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями и аудиогиды. Эффект информационного погружения усиливается с помощью профессиональных звуковых и световых систем.

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