В Альметьевске сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в заборе

Жительница города позвонила в МЧС накануне в 14:42, по ее словам, она не может сама достать щенка, застрявшего в заборе на улице Производственная.

— При помощи специального инструмента спасателя (комби-ножницы (КНР 70) щенка достали, он не пострадал, — отметили в МЧС.

Щенка передали женщине.

Отметим, за последние годы спасатели Татарстана вызволили из ловушек огромное количество животных.