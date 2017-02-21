В Альметьевске сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в заборе
В Альметьевске спасатели МЧС помогли щенку, который застрял в заборе, об этом сообщает
В Альметьевске спасатели МЧС помогли щенку, который застрял в заборе, об этом сообщает
Жительница города позвонила в МЧС накануне в 14:42, по ее словам, она не может сама достать щенка, застрявшего в заборе на улице Производственная.
— При помощи специального инструмента спасателя (комби-ножницы (КНР 70) щенка достали, он не пострадал, — отметили в МЧС.
Щенка передали женщине.
Отметим, за последние годы спасатели Татарстана вызволили из ловушек огромное количество животных.