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15:45 (мск), источник: Prokazan.ru

В Альметьевске сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в заборе

В Альметьевске спасатели МЧС помогли щенку, который застрял в заборе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: Prokazan.ru

Жительница города позвонила в МЧС накануне в 14:42, по ее словам, она не может сама достать щенка, застрявшего в заборе на улице Производственная.

 — При помощи специального инструмента спасателя (комби-ножницы (КНР 70) щенка достали, он не пострадал, — отметили в МЧС.

Щенка передали женщине.

Отметим, за последние годы спасатели Татарстана вызволили из ловушек огромное количество животных.

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