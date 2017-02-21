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11:51 (мск), источник: Новости Перми

В Чердыни откроется экскурсионный маршрут, посвященный поискам Анфаловского городка

Пермяков ждет появление нескольких новых культурных проектов, которые представят, в том числе, победители программы «Пермский край — Территория культуры». Так, в 2017 году свои мероприятия реализуют Кунгур, Чердынь и Звездный.

Источник: Новости Перми

В рамках программы «Пермский край — Территория культуры», в Кунгуре, ЗАТО Звездный и Чердыни будут представлены уникальные историко-культурные.

Среди победителей значится проект «Все дороги ведут в Кунгур». Там появится реконструированная зона отдыха — парк в нижней части города с арт-объектом «Все дороги ведут в Кунгур». Будут проводиться творческие встречи, фестивали и конкурсы. Уже 22 февраля в музее истории купечества откроется выставка «Пряничная страна», а 26 февраля на соборной площади пройдет празднование Масленицы.

В Чердыни будет реализован проект «Чердынь — тайная вечная…», основанный на местных мифах и легендах. Запланировано воссоздание одной из шести башен Кремля, строительство второй башни, которые потом соединят стеной-переходом.

Кроме того, будет создан туристический экскурсионный маршрут «В поисках Анфаловского городка» — первого прикамского русского поселения, поиски которого длятся более двухсот лет. Также планируется реконструкция событий осады самой древней Пянтежской церкви по роману Алексея Иванова «Чердынь — княгиня гор».

Программа откроется 25 февраля представлением песочного театра по мифам Перми Великой. Здесь же прозвучат легенды о чердынских холмах, о 85-убиеный и о богатыре Полюде.

ЗАТО Звездный победил с проектом «Звездный#всевместе». Там будет реализован фестиваль профессиональных семейных династий, проект «Lego-парк», а также появится семейный сквер.

ПДНТ «Губерния» подготовил для пермяков новый проект «Города». Он направлен на активизацию творческих коллективов из городских округов.

— Вы знаете, что муниципалитеты Пермского края объединены все в ассоциации. Мы очень надеемся, что, объединив по этим ассоциациям творческие коллективы, мы поможем активизироваться любительскому творчеству в муниципальных территориях городских округов, — сказала директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова.

В этом году ожидается возвращение проекта «59 фестивалей 59 региона» — проекта, объединяющего фестивальное движение городов и сел края. Даты реализации проекта еще не озвучены.

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