В Чердыни откроется экскурсионный маршрут, посвященный поискам Анфаловского городка

В рамках программы «Пермский край — Территория культуры», в Кунгуре, ЗАТО Звездный и Чердыни будут представлены уникальные историко-культурные.



Среди победителей значится проект «Все дороги ведут в Кунгур». Там появится реконструированная зона отдыха — парк в нижней части города с арт-объектом «Все дороги ведут в Кунгур». Будут проводиться творческие встречи, фестивали и конкурсы. Уже 22 февраля в музее истории купечества откроется выставка «Пряничная страна», а 26 февраля на соборной площади пройдет празднование Масленицы.



В Чердыни будет реализован проект «Чердынь — тайная вечная…», основанный на местных мифах и легендах. Запланировано воссоздание одной из шести башен Кремля, строительство второй башни, которые потом соединят стеной-переходом.



Кроме того, будет создан туристический экскурсионный маршрут «В поисках Анфаловского городка» — первого прикамского русского поселения, поиски которого длятся более двухсот лет. Также планируется реконструкция событий осады самой древней Пянтежской церкви по роману Алексея Иванова «Чердынь — княгиня гор».



Программа откроется 25 февраля представлением песочного театра по мифам Перми Великой. Здесь же прозвучат легенды о чердынских холмах, о 85-убиеный и о богатыре Полюде.



ЗАТО Звездный победил с проектом «Звездный#всевместе». Там будет реализован фестиваль профессиональных семейных династий, проект «Lego-парк», а также появится семейный сквер.



ПДНТ «Губерния» подготовил для пермяков новый проект «Города». Он направлен на активизацию творческих коллективов из городских округов.



— Вы знаете, что муниципалитеты Пермского края объединены все в ассоциации. Мы очень надеемся, что, объединив по этим ассоциациям творческие коллективы, мы поможем активизироваться любительскому творчеству в муниципальных территориях городских округов, — сказала директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова.



В этом году ожидается возвращение проекта «59 фестивалей 59 региона» — проекта, объединяющего фестивальное движение городов и сел края. Даты реализации проекта еще не озвучены.