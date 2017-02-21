Где в Татарстане отпраздновать Масленицу? Полная программа гуляний
С 17 по 26 февраля в Татарстане проходят масленичные гуляния, на которых жители пекут блины, вспоминают народные игры, песни, пляски и, конечно, сжигают чучело зимы.
С 17 по 26 февраля в Татарстане проходят масленичные гуляния, на которых жители пекут блины, вспоминают народные игры, песни, пляски и, конечно, сжигают чучело зимы.
«Масленичный балаган»
С 21 по 26 февраля Центр «Эрмитаж-Казань» приглашает на программу «Масленичный балаган или как Петрушка потерял подружку».
По сценарию у Петрушки из Зимнего Дворца злодей Рыжая Борода украл подругу Масленку — чучело масленицы — и спрятал в темнице за шестью замками. На помощь Петрушке пришла
Кроме того, гостям расскажут о традициях празднования Масленицы при императорском дворе: о масленичных балах и маскарадах, о том, что означало «Погулять на горах» и кто из императорской семьи убегали на Масленичные Балаганы без спроса родителей и как они там веселились.
23 февраля в 16.00 — «Масленичный балаган для пап».
24, 25, 26 февраля в 16.00 — «Масленичный балаган для всех».
По предварительной записи, телефон (843) 567−80−32.
Стоимость программы — 300 рублей.
«Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ
Праздничная неделя «Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ проходит с 16 по 22 февраля.
Гости музея смогут узнать о том, как отмечали праздник в старину, познакомятся с историей «честной, да широкой» Масленицы. Сказочные персонажи расскажут гостям о значении каждого дня праздничной недели и познакомят с обычаями и обрядами, связанными с этими днями. Юные участники мероприятия окунутся в богатейший мир народных игр и забав.
Ну и, конечно же, по окончании веселья всех участников ждет чаепитие с блинами (по желанию присутствующих).
Мероприятие проводится по предварительным заявкам.
Время проведения мероприятия: в 10.00, 12.00, 14.00.
Масленица в Свияжске
26 февраля
Программа:
11.00 — 11.30 — встреча гостей. «Выезд» чучела Масленицы под обрядовые масленичные песни. Выступление фольклорного ансамбля «Красная горка».
11.30 — 13.30 — хороводные игры и пляски.
11.00−14.30 —
13.30 — 14.30 — конкурсы частушек, загадки о традициях «Масленицы».
14.30 — начало праздничного шествия с чучелом Масленицы по улицам Свияжска до Рождественской площади и установка чучела внутри снежной крепости.
Вход бесплатный.
Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок»
11.00 — 13.00 — средневековые игры.
13.00 — 14.00 — молодецкие забавы (перетягивание каната, прыжки через скакалку, рубка капусты и яблок
14.00 — 14.30 —
14.30 — 15.00 — сражение «Захват вражеского знамени».
Рождественская площадь
С 11.00 до 16.00 можно кататься на коньках (коньки берите с собой — проката на острове пока нет).
11.00−15.30 — «Пушки с берега палят»:
11.00 — 15.00 —
15.00 — 15.30 — «Спасение Весны» — вызволение чучела Масленицы из Снежной крепости.
15.30 — 16.00 — театрализованное огненное представление.
16.00 — сжигание чучела Масленицы, проводы зимы.
Масленица в Казани
25 февраля главной площадкой проведения праздника станет театр кукол «Экият». В программе — традиционный обряд сжигания чучела зимы, игры, конкурсы, танцы и
Кроме того, на сцене выступят исполнители фольклорных песен и танцев. А на территории Ледового городка откроются несколько площадок: детская, игровая и танцевальная.
Начало праздника в 11.00, торжественное открытие в 12.00.
Отметим, что празднование Масленицы пройдет на 11 площадках города.
В Советском районе — 25 февраля в жилом массиве Вознесенское в 12.00 и в жилом массиве Нагорный также в 12.00.
На территории Кировского района — 26 февраля в 10.00 у озера Лебяжье и в 11.00 в Юдино у ДК Железнодорожников.
В Московском районе празднования развернутся на площадке у ДК «Юность» — 25 февраля в 15.00.
Жители Авиастроительного и
В Вахитовском и Приволжском районах зиму проводят 25 февраля в 13.00 у ДК «Мирный», а также 26 февраля в 11.00 в парке Сыртлановой и в 12.00 в Казанском зооботсаду.
Масленица в Набережных Челнах
В Набережных Челнах Масленицу отметят 25 февраля в 11.00 одновременно на четырех площадках: площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха Комсомольского района и парке «Сидоровский».