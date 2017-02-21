Где в Татарстане отпраздновать Масленицу? Полная программа гуляний

«Масленичный балаган»

С 21 по 26 февраля Центр «Эрмитаж-Казань» приглашает на программу «Масленичный балаган или как Петрушка потерял подружку».

По сценарию у Петрушки из Зимнего Дворца злодей Рыжая Борода украл подругу Масленку — чучело масленицы — и спрятал в темнице за шестью замками. На помощь Петрушке пришла камер-девица Дружевна — мастерица, помощница императорского двора в масленичных гуляниях. Но вдвоем им не отнять у Рыжей Бороды Масленку. Только помощь отважных ребят поможет спасти Мáсленку, разгадать шесть тайн Рыжей Бороды, найти шесть масленичных ключей и вернуть Масленку в Зимний Дворец Петербурга.

Кроме того, гостям расскажут о традициях празднования Масленицы при императорском дворе: о масленичных балах и маскарадах, о том, что означало «Погулять на горах» и кто из императорской семьи убегали на Масленичные Балаганы без спроса родителей и как они там веселились.

23 февраля в 16.00 — «Масленичный балаган для пап».

24, 25, 26 февраля в 16.00 — «Масленичный балаган для всех».

По предварительной записи, телефон (843) 567−80−32.

Стоимость программы — 300 рублей.

«Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ

Праздничная неделя «Госпожа честная Масленица» в Национальном музее РТ проходит с 16 по 22 февраля.

Гости музея смогут узнать о том, как отмечали праздник в старину, познакомятся с историей «честной, да широкой» Масленицы. Сказочные персонажи расскажут гостям о значении каждого дня праздничной недели и познакомят с обычаями и обрядами, связанными с этими днями. Юные участники мероприятия окунутся в богатейший мир народных игр и забав.

Ну и, конечно же, по окончании веселья всех участников ждет чаепитие с блинами (по желанию присутствующих).

Мероприятие проводится по предварительным заявкам.

Время проведения мероприятия: в 10.00, 12.00, 14.00.

Масленица в Свияжске

26 февраля музей-заповедник «Остров-град Свияжск» приглашает всех провести Масленицу дружными хороводами и веселыми песнями.

Программа:

11.00 — 11.30 — встреча гостей. «Выезд» чучела Масленицы под обрядовые масленичные песни. Выступление фольклорного ансамбля «Красная горка».

11.30 — 13.30 — хороводные игры и пляски.

11.00−14.30 — мастер-классы по владению стрелецким бердышом (традиционным древковым оружием ближнего боя), по традиционной русской кухне.

13.30 — 14.30 — конкурсы частушек, загадки о традициях «Масленицы».

14.30 — начало праздничного шествия с чучелом Масленицы по улицам Свияжска до Рождественской площади и установка чучела внутри снежной крепости.

Вход бесплатный.

Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок»

11.00 — 13.00 — средневековые игры.

13.00 — 14.00 — молодецкие забавы (перетягивание каната, прыжки через скакалку, рубка капусты и яблок и т. д. ).

14.00 — 14.30 — мастер-классы по спортивному фехтованию.

14.30 — 15.00 — сражение «Захват вражеского знамени».

Рождественская площадь

С 11.00 до 16.00 можно кататься на коньках (коньки берите с собой — проката на острове пока нет).

11.00−15.30 — «Пушки с берега палят»: шоу-занятие по истории артиллерийских орудий. Мы расскажем и покажем, как устроена пушка 17 века, как работает артиллерийский расчет, и конечно, будем палить.

11.00 — 15.00 — мастер-классы по средневековым танцам, средневековый театр. Коллектив «Новый город».

15.00 — 15.30 — «Спасение Весны» — вызволение чучела Масленицы из Снежной крепости.

15.30 — 16.00 — театрализованное огненное представление.

16.00 — сжигание чучела Масленицы, проводы зимы.

Масленица в Казани

25 февраля главной площадкой проведения праздника станет театр кукол «Экият». В программе — традиционный обряд сжигания чучела зимы, игры, конкурсы, танцы и мастер-классы. Гости также смогут попробовать главное угощение Масленицы — блины.

Кроме того, на сцене выступят исполнители фольклорных песен и танцев. А на территории Ледового городка откроются несколько площадок: детская, игровая и танцевальная.

Начало праздника в 11.00, торжественное открытие в 12.00.

Отметим, что празднование Масленицы пройдет на 11 площадках города.

В Советском районе — 25 февраля в жилом массиве Вознесенское в 12.00 и в жилом массиве Нагорный также в 12.00.

На территории Кировского района — 26 февраля в 10.00 у озера Лебяжье и в 11.00 в Юдино у ДК Железнодорожников.

В Московском районе празднования развернутся на площадке у ДК «Юность» — 25 февраля в 15.00.

Жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов смогут отметить окончание зимы в парке «Крылья Советов» — здесь гуляния пройдут 25 февраля в 12.00, в поселке Кадышево — 26 февраля в 11.00 и в поселке Борисоглебское 26 февраля в 14.30.

В Вахитовском и Приволжском районах зиму проводят 25 февраля в 13.00 у ДК «Мирный», а также 26 февраля в 11.00 в парке Сыртлановой и в 12.00 в Казанском зооботсаду.

Масленица в Набережных Челнах

В Набережных Челнах Масленицу отметят 25 февраля в 11.00 одновременно на четырех площадках: площади Азатлык, в парке Победы, в парке культуры и отдыха Комсомольского района и парке «Сидоровский».