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12:14 (мск), источник: РИАЦ

На февральские праздники отменены десятки электричек

На период с 23 по 25 февраля 2017 года изменится расписание пригородных электропоездов в Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

На официальном сайте «Приволжской железной дороги» размещено расписание пригородных электричек, которые будут или не будут осуществлять перевозки во время праздников. Сделано это, как сообщается в пресс-релизе, для удобства пассажиров.

Дополнительные пригородные поезда назначены на 23 февраля 2017 года по следующим направлениям:

— № 6811 Волгоград-1 — Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:23, прибытие на ст. Качалино в 18:49.

— № 6813 Качалино — Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 19:04, прибытие на ст. Петров Вал в 21:13.

— № 6493 Качалино — Арчеда. Отправление со ст. Качалино в 18:54, прибытие на ст. Арчеда в 20:22.

23 и 24 февраля пустят составы по пути следования:

— № 6314 Шпалопропитка — Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:24, прибытие на ст. Волгоград-1 в 13:24.

— № 6317 Волгоград-1 — Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 в 19:22, прибытие на ст. Шпалопропитка в 20:22.

— № 6323 Тракторная пасс. — Шпалопропитка. Отправление со ст. Тракторная пасс. в 15:22, прибытие на ст. Шпалопропитка в 16:42.

— № 6523 Петров Вал — Ильмень. Отправление со ст. Петров Вал в 17:06, прибытие на ст. Ильмень в 19:12.

— № 6524 Ильмень — Петров Вал. Отправление со ст. Ильмень в 19:58, прибытие на ст. Петров Вал в 22:04.

24 февраля 2017 года также будут назначены пригородные поезда на направления:

— № 6812 Петров Вал — Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 4:14, прибытие на ст. Качалино в 6:23.

— № 6814 Качалино — Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 6:35, прибытие на ст. Волгоград-1 в 7:52.

— № 6494 Арчеда — Качалино. Отправление со ст. Арчеда в 4:50, прибытие на ст. Качалино в 6:15.

— № 6805 Волгоград-1 — Арчеда. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:23, прибытие на ст. Арчеда в 20:18.

25 февраля 2017 года добавят только один пригородный поезд — № 6810 Арчеда — Волгоград-1. Отправление со ст. Арчеда в 4:58, прибытие на ст. Волгоград-1 в 7:52.

23 февраля отменены электрички, следовавшие по маршрутам:

— № 6675 Волгоград-1 — Кривомузгинский. Отправление со ст. Волгоград-1 в 16:44.

— № 6676 Кривомузгинский — Волгоград-1. Отправление со ст. Кривомузгинский в 19:56.

На 23 и 24 февраля выводятся из графика следующие пригородные поезда:

— № 6305 Волгоград-1 — Шпалопропитка. Оправление со ст. Волгоград-1 в 7:33.

— № 6306 Южная — Тракторная пасс. Отправление со ст. Южная в 6:16.

— № 6309 Тракторная пасс. — Южная. Отправление со ст. Тракторная пасс. в 12:03.

— № 6313 Волгоград-1 — Южная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:27.

— № 6316 Южная — Волгоград-1. Отправление со ст. Южная в 16:24.

— № 6318 Южная — Тракторная пасс. Отправление со ст. Южная в 17:05.

— № 6421/6422 Волгоград-1 — Трубная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 5:28.

— № 6423/6424 Трубная — Волгоград-1. Отправление со ст. Трубная в 6:34.

— № 6433/6434 Волгоград-1 — Трубная. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:45.

— № 6435/6436 Трубная — Волгоград-1. Отправление со ст. Трубная в 19:00.

— № 6510 Петров Вал — Камышин. Отправление со ст. Петров Вал в 16:20.

— № 6509 Камышин — Петров Вал. Отправление со ст. Камышин в 17:40.

— № 6512 Петров Вал — Камышин. Отправление со ст. Петров Вал в 18:50.

— № 6511 Камышин — Петров Вал. Отправление со ст. Камышин в 20:20.

24 февраля жители региона могут не рассчитывать на эти электрички:

— № 6671 Волгоград-1 — Ложки. Отправление со ст. Волгоград-1 в 16:44.

— № 6672 Ложки — Волгоград-1. Отправление со ст. Ложки в 20:26.

— № 6811 Волгоград-1 — Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:23.

— № 6813 Качалино — Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 19:04.

— № 6493 Качалино — Арчеда. Отправление со ст. Качалино в 18:54.

25 февраля выведут из графика:

— № 6812 Петров Вал — Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 4:14.

— № 6814 Качалино — Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 6:35.

— № 6494 Арчеда — Качалино. Отправление со ст. Арчеда в 4:50.

Подробную информацию об изменении расписания пригородных поездов можно получить по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный), а также через справочный раздел мобильного приложения «Пригород».

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